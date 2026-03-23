🔥La acción de IA que sube un 50% este año anuncia un nuevo plan de inversión

Si nos fijamos en la lista de compañías que presentan una mayor revalorización durante el año pasado y desde inicios de año, veremos que la mayoría son empresas relativamente desconocidas que, debido a su pequeño tamaño y alto crecimiento, han experimentado subidas exponenciales.

Sin embargo, entre ellas destaca el nombre de un viejo conocido: Samsung, mundialmente conocida por su hardware tecnológico como teléfonos o televisores.

La pregunta que muchos inversores se hacen, especialmente aquellos que no han seguido de cerca la evolución de la compañía en los últimos meses, es clara: ¿qué ha cambiado en Samsung para presentar crecimientos superiores al 120% en 2025?

Samsung se transforma y salta al corazón de la IA

Las acciones de Samsung acumulan una revalorización del 50% desde inicios de año, continuando con el buen momentum observado durante 2025 y confirmando su relevancia como jugador estratégico dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial.

Todo esto se debe a un factor clave: la rotación estratégica del negocio, pasando de centrarse en hardware y dispositivos de menor margen a priorizar la producción de chips relacionados con la inteligencia artificial, enfocándose en los componentes más potentes y con mayor rentabilidad.

El salto de Samsung hacia el corazón de la IA se apoya en es su dominio en la fabricación de chips de memoria, especialmente DRAM y NAND, elementos imprescindibles para entrenar y ejecutar modelos de IA. A medida que los modelos se vuelven más grandes y complejos, la demanda de memoria de alto rendimiento se dispara, y Samsung se ha convertido en uno de los proveedores más críticos para cubrir esa necesidad.

Un pilar central del nuevo orden global de chips para IA.

Samsung ha demostrado recientemente su ambición por liderar los mercados en los que compite, especialmente el relacionado con la inteligencia artificial. Esto se refleja en la gran cantidad de acuerdos cerrados, así como en los anuncios de inversiones históricas en IA para mantener la verticalidad de la tendencia alcista.

Alianza con AMD: memoria, potencia y fabricación bajo un mismo techo

Entre estos anuncios destacan la alianza con AMD, mediante la cual Samsung suministrará HBM3, posicionandose como principal rival de SK Hynix en memoria HBM y como socio estratégico de AMD en su ofensiva contra Nvidia.

Una inversión histórica para liderar la próxima década

A esto se suma una inversión récord de 73.300 millones de dólares en 2026, destinada a ampliar capacidad de memoria, impulsar la investigación en IA y crear nuevas líneas de fabricación avanzada. La demanda de HBM y memoria de alto rendimiento está en máximos históricos, y Samsung quiere asegurarse un papel protagonista en esta nueva etapa.

Los riesgos que enfrenta Samsung en su expansión global

Samsung avanza con una estrategia extremadamente ambiciosa, pero también se enfrenta a riesgos significativos.

Presión financiera por una inversión récord en un sector cíclico

La presión financiera derivada de una inversión récord en un sector cíclico es uno de ellos. El negocio de los semiconductores alterna periodos de demanda explosiva con fases de exceso de capacidad y caída de precios. Al comprometer semejante volumen de capital en memoria avanzada, IA y nuevas líneas de fabricación, Samsung aumenta su exposición a un posible giro del ciclo. Si la demanda de chips de IA se normaliza o los clientes ajustan pedidos, la compañía podría enfrentarse a un retorno más lento del esperado y a una presión notable sobre márgenes y flujo de caja.

Dificultades operativas en foundry que amenazan su competencia con TSMC

Otro riesgo importante son las dificultades operativas en su división de foundry, que amenazan su competencia con TSMC. Los retrasos ya han afectado proyectos clave, como el chip AI6 de Tesla, evidenciando que la compañía aún lucha por estabilizar procesos y calendarios. En un mercado donde cada nodo de fabricación marca la diferencia, estos tropiezos pueden erosionar la confianza de los clientes. Mientras TSMC mantiene una reputación de fiabilidad casi quirúrgica, Samsung necesita demostrar que puede ofrecer el mismo nivel de consistencia para competir por los contratos más avanzados.

¿Cómo valoran los analistas las acciones de Samsung?

Los analistas se muestran optimistas respecto al precio de la compañía y sitúan el precio medio del consenso para las acciones de Samsung en unos 250.000 wones coreanos a doce meses. Desde los 186.300 wones actuales, esto supone una revalorización superior al 30% en un año.

Cómo invertir en Samsung (ADR SMSN) desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder al ADR de las acciones de Samsung (SMSN.UK). A través de este instrumento, es posible invertir en una compañía clave en semiconductores, memoria avanzada, inteligencia artificial, electrónica de consumo y soluciones industriales.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita invertir en Samsung sin costes adicionales en los tramos iniciales de operativa.