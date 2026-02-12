Si pensamos en las marcas de gafas más reconocidas del mundo, Ray‑Ban, Oakley, Chanel, Prada, Versace, todas tienen algo en común más allá de dos lentes y una montura: EssilorLuxottica.

El líder mundial de la óptica vuelve a ser protagonista en los mercados tras presentar unos resultados anuales que han sorprendido al alza. Las acciones de EssilorLuxottica suben alrededor de un 6% en la apertura, impulsada por la fortísima demanda de sus gafas inteligentes desarrolladas por Ray-Ban junto a Meta. ¿Qué recorrido tiene esta acción a largo plazo y qué ha cambiado para que el mercado vuelva a premiarla?

EssilorLuxottica: el gigante absoluto de la óptica

EssilorLuxottica opera como un grupo totalmente integrado que controla desde el diseño hasta la venta final de productos para la visión. Su dominio del sector es prácticamente total.

Sus actividades principales incluyen:

Diseño y fabricación de lentes oftálmicas (Essilor, Varilux, Transitions) y monturas de lujo y deportivas.

(Essilor, Varilux, Transitions) y monturas de lujo y deportivas. Gestión de marcas icónicas como Ray‑Ban, Oakley y Persol, además de licencias para Chanel, Prada, Versace o Armani.

además de licencias para Chanel, Prada, Versace o Armani. Retail global, con redes como Sunglass Hut, LensCrafters, Pearle Vision, GMO o MasVisión.

con redes como Sunglass Hut, LensCrafters, Pearle Vision, GMO o MasVisión. Innovación y med‑tech, incluyendo gafas inteligentes y soluciones basadas en IA.

Este liderazgo implica que su crecimiento depende directamente del consumo global y de la evolución del sector óptico. Sin embargo, a pesar de su posición dominante, las acciones de EssilorLuxottica venían mostrando debilidad: caen un 5% en 12 meses y un 1,5% en lo que va de año. Tras una corrección del 22% desde máximos, los resultados de hoy podrían marcar el inicio de un cambio de tendencia.



EssilorLuxottica vuelve a sorprender al mercado con un crecimiento impulsado por la IA

La reacción inicial del mercado hacía pensar que la compañía había presentado unos resultados excepcionales. Y, en efecto, así fue: el impulso vino principalmente de la fuerte demanda de sus gafas inteligentes con IA. Tras el anuncio, las acciones de EssilorLuxottica llegaron a subir hasta un 10%. Sin embargo, hay varios matices importantes que han encendido las alertas entre los analistas.

Unos ingresos que superan expectativas

La parte positiva de la presentación es evidente:

Crecimiento de ingresos del 16%,

7 puntos porcentuales por encima del consenso,

Impulsado sobre todo por el fuerte desempeño en Estados Unidos.

El resto de geografías también registró un buen crecimiento, aunque con una sorpresa menor respecto a las previsiones. Esto resulta especialmente llamativo porque Estados Unidos no solo es el mayor mercado de la compañía, sino también el que más crece.

Para contextualizar, basta observar las gráficas de peso geográfico y crecimiento trimestral, donde se aprecia claramente como la relevancia del mercado estadounidense ha ido aumentando a través de incrementar su peso en los ingresos de la compañía hasta llegar al 47% actual.

Fuente: Bloomberg

¿Por qué crece tanto Estados Unidos?

Los datos muestran que la demanda de gafas inteligentes y productos innovadores está impulsando el crecimiento global. Las conocidas gafas de Meta han acelerado los ingresos en todas las regiones, pero el verdadero motor ha sido la actualización del modelo Ray‑Ban con la nueva versión Meta Ray‑Ban Display.

Por ahora, estas gafas inteligentes solo se han lanzado en Estados Unidos, y ya se están iniciando conversaciones para expandirlas a Europa. De materializarse, podrían sostener el crecimiento en las demás geografías durante los próximos trimestres.

Las sombras: presión sobre márgenes

A pesar del fuerte crecimiento en ventas, los márgenes de la compañía se deterioraron durante la segunda mitad del año, quedando ligeramente por debajo del consenso. Las causas principales fueron:

EBIT por debajo de lo esperado,

Beneficio neto inferior al consenso,

Aumento de ingresos que no se tradujo en mejora de rentabilidad,

Impacto de aranceles,

Dilución derivada del rápido crecimiento de las gafas con IA, que tienen márgenes más bajos.

En otras palabras: las ventas crecieron, pero la rentabilidad se deterioró. Esto queda perfectamente reflejado en el siguiente gráfico, donde se aprecia la caída progresiva de los principales márgenes de la compañía.

Fuente: Bloomberg

La dirección trató de calmar el mercado asegurando que el impacto en márgenes será temporal. Según la compañía, los productos de IA no dañarán de forma permanente la rentabilidad y esperan mantener un ritmo sólido de crecimiento en ingresos y beneficios durante los próximos cinco años.

Ray‑Ban Meta y Oakley inteligentes: el nuevo pilar de crecimiento global

EssilorLuxottica confirmó que vendió más de 7 millones de gafas inteligentes en 2025, un volumen que la consolida como líder absoluto en una categoría que ya no puede considerarse experimental. La demanda ha sido tan elevada que Meta se vio obligada a retrasar la expansión internacional de las nuevas Ray‑Ban Display por falta de unidades, un síntoma claro del desbordamiento del mercado.

La compañía trabaja para duplicar su capacidad de producción con el objetivo de superar los 20 millones de unidades en 2026, apoyándose tanto en fábricas propias como en socios externos. Según su CFO, Stefano Grassi, EssilorLuxottica contará con “capacidad suficiente para atender la demanda futura” y anticipa un aumento del precio medio gracias a la mejora tecnológica de los modelos más avanzados.

En resumen, las gafas inteligentes han dejado de ser un experimento para convertirse en un pilar estratégico de crecimiento, capaz de transformar el mix de producto y reforzar el liderazgo global del grupo.

Resultados anuales: fuerte avance en ingresos pero presión en márgenes

En definitiva, los resultados muestran un sólido crecimiento impulsado por la fuerte demanda en Estados Unidos, especialmente de las gafas inteligentes con IA, aunque con cierta presión en los márgenes que ha generado cautela entre los analistas. Estas son las cifras concretas que explican esta evolución.

Resultados del cuarto trimestre

Crecimiento de ingresos +18.4% VS +11.5% esperado ( +6.9 p.p. respecto al consenso )

Ingresos totales €7.60B VS €7.15B esperados ( +6.3% respecto al consenso ) Norteamérica: €3.61B VS €3.26B esperados ( +10.7% ) EMEA: €2.68B VS €2.57B esperados ( +4.3% ) LatAm: €425M VS €427.4M esperados ( ‑0.6% ) Asia Pacífico: €887M VS €867.7M esperados ( +2.2% )

Ingresos por segmento Direct-to-consumer: €3.79B VS €3.86B esperados ( ‑1.8% ) Professional Solutions: €3.81B VS €3.29B esperados ( +15.8% )



Resultados del año 2025

Ingresos totales €28.49B VS €28.09B esperados ( +1.4% )

€28.49B VS €28.09B esperados ( +1.4% ) Beneficio operativo ajustado €4.46B VS €4.49B esperados ( ‑0.7% )

€4.46B VS €4.49B esperados ( ‑0.7% ) Beneficio neto ajustado €3.16B VS €3.17B esperados ( ‑0.3% )

Cómo comprar acciones de EssilorLuxottica desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden invertir en acciones de EssilorLuxottica (EL.FR), el mayor grupo óptico del mundo y líder en gafas, lentes y soluciones de visión. Al igual que ocurre con el resto de acciones y ETF de la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en la compra como en la venta.

EssilorLuxottica es una compañía de referencia global, impulsada por marcas icónicas como Ray‑Ban y Oakley, y por su creciente apuesta por las gafas inteligentes. Esto la convierte en una opción para inversores interesados en el sector del consumo, la tecnología aplicada a la óptica y el crecimiento estructural del mercado de la visión.