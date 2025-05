Durante la segunda mitad de 2025, los mercados financieros enfrentan un entorno desafiante marcado por tipos de interés, las tensiones geopolíticas y una intensificación de la guerra comercial liderada por Estados Unidos. La Reserva Federal mantiene su tipo de interés de referencia entre el 4,25% y el 4,50%, mientras que el Banco Central Europeo lo sitúa en el 2,25% tras una reciente reducción. Aunque el mercado laboral en ambas regiones muestra cierta resiliencia, con tasas de desempleo del 4,2% en Estados Unidos y del 6,2% en la eurozona, las perspectivas económicas se están viendo afectadas por las políticas comerciales proteccionistas. Este panorama de incertidumbre económica y tensiones comerciales ha llevado a los inversores a buscar estrategias más defensivas. En este contexto, una estrategia de inversión centrada en dividendos puede ofrecer una vía para mitigar dichos riesgos. Por ello, las carteras de dividendos, que ofrecen ingresos periódicos, se presentan como una opción atractiva para proteger el capital y generar flujo de caja regular. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desde XTB, hemos desarrollado una cartera de dividendos compuesta por 10 valores seleccionados de entre las compañías más importantes de Estados Unidos y la eurozona. La rentabilidad media de la cartera de estas compañías es superior al tipo de interés de sus bancos centrales de referencia, por lo que pueden ser una opción de interés para múltiples inversores. Cartera de dividendos para la segunda mitad del año 2025. Entre las compañías seleccionadas para nuestra cartera de dividendos se encuentran gigantes consolidadas como TSMC y UPS, junto a referentes europeos como Telefónica, TotalEnergies SE, Inditex, Enagás y Merlin Properties. También se incluyen nombres con un sólido historial de pagos de dividendos como Main Street Capital Corp, así como marcas de consumo ampliamente reconocidas como Starbucks. El objetivo de esta cartera es proporcionar a los inversores una fuente de ingresos periódicos mediante dividendos, al tiempo que se exponen a oportunidades de crecimiento a largo plazo en mercados desarrollados y emergentes. La selección equilibra sectores defensivos con otros de mayor crecimiento, promoviendo así una estabilidad atractiva para perfiles conservadores y moderados. Fuente: Elaboración propia del departamento de análisis de XTB ¿Cuál es la rentabilidad de las acciones de la cartera de dividendos? Esta cartera de dividendos está diseñada con el objetivo de generar ingresos pasivos de forma regular a lo largo del segundo semestre del año mediante inversiones en acciones de compañías que reparten dividendos. Cada empresa seleccionada aporta dividendos en diferentes meses del año, permitiendo que la cartera reciba ingresos todos los meses. Por ejemplo, en julio se obtienen 5,66 euros gracias a los pagos de los dividendos de TSMC, Starbucks, Main Street Capital y UPS, mientras que en diciembre se ingresan 2,21 euros. El total anual de dividendos estimado por esta cartera, por otro lado, es de 21 euros, lo que representa una fuente de rentabilidad complementaria a la posible revalorización de las acciones. Además, todas las compañías presentan un crecimiento en su cotización respecto al mes anterior. Un elemento clave en la tabla es la mención del término "ex-D", que hace referencia a la fecha ex-dividendo. Esta es la fecha límite para tener acciones de una empresa si se desea recibir el próximo pago de dividendo. Si se compran acciones el día ex-dividendo o después, el derecho al dividendo ya no se transfiere al nuevo accionista. Fuente: Plataforma de XTB Calendario de pago de dividendos estimado La distribución temporal de la cartera permite al inversor disponer de pagos durante todos los meses de la segunda mitad del año. Se debe tener en cuenta que para el cálculo del dividendo se ha ajustado el valor de las empresas americanas al precio actual del par EUR/USD. En caso de disponer de acciones americanas, se deberá tener en cuenta la moneda de adquisición de dichas acciones para evitar el riesgo de cambio de divisa. Fuente: Elaboración propia del departamento de análisis de XTB De cara a analizar el calendario, se deberán tener en cuenta los siguientes valores: Fecha ex-Dividendo estimada (ex-D)

