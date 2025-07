Tras el veto de 3 años más la opción de dos más por parte del gobierno a la fusión entre BBVA y Sabadell, la Comisión Europea podría abrir un procedimiento a nuestro país por haberse extralimitado en su control. Esto lo informa Expansión y, de finalmente producirse, sería otra variable más que se añade al culebrón BBVA-Sabadell. Fuente: BBVA Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La Comisión Europea abrirá un procedimiento a España por la OPA BBVA-Sabadell La Comisión Europea estaría preparando todo para abrir un procedimiento a España en el que se investigará si el gobierno se ha excedido a la hora de imponer condiciones a la OPA de BBVA-Sabadell. Recordemos que el gobierno no tenía control para prohibir la OPA y que las limitaciones extras a las impuestas por la CNMC tenían que acogerse al criterio de defensa del interés general. Precisamente sobre esto hay dudas, ya que el gobierno tampoco dio grandes explicaciones al veto a la fusión. El problema de este tipo de procesos es que se extienden en el tiempo, por lo que igualmente no conoceremos resolución en los próximos meses. Lo que sí está claro es que en Europa en ningún momento han estado cómodos con cómo el gobierno ha llevado la operación. BBVA se aferra a la OPA Entre tanto, BBVA se sigue aferrando a la OPA y parece que ninguna traba es suficiente para tirar la operación. Pero el punto de hoy es importante, ya que aunque el proceso del procedimiento de la Comisión Europea pueda extenderse, la resolución podría hacer que el veto no durara tanto. Desconocemos si BBVA está contando con esta posibilidad, que desde luego aumentaría el atractivo de la OPA. Las acciones de BBVA suben un 46% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

