El mercado se hiper centra en la IA, pero deja de lado otras compañías que están teniendo también un gran desempeño. En este caso hablamos de The Watches of Switzerland (WOSG), que acumula en bolsa una subida del 50% en este 2026. ¿Cuáles son las claves? Recordad que WOSG forma parte de la Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.

WOSG coge ritmo

El mercado fue demasiado negativo con WOSG y el tiempo le ha dado la razón a la compañía. Los aranceles de Estados Unidos fueron uno de los principales miedos del mercado y los datos de exportaciones de relojes suizos generaron bastante incertidumbre porque vimos una importación masiva en el país en busca de evitar dichos aranceles. Además, algunas marcas de lujo subieron los precios, lo que en parte se hablaba que iba a perjudicar a los márgenes de WOSG. Sin embargo, el impacto finalmente no ha sido tal.

WOSG está consiguiendo tener un desempeño operativo muy sólido. De hecho, en su segundo semestre fiscal del 2026, terminado el 3 de mayo de este año, el crecimiento de los ingresos se aceleró desde el 8% reportado en el primer semestre al 14% interanual reportado y del 10% a tipo de cambio constante al 17% en el segundo semestre. De hecho, lo mejor es que Reino Unido ha conseguido acelerarse del 2% al 6% interanual y Estados Unidos ya representa la mitad de los ingresos del grupo, con un crecimiento del 18% interanual en el año (+24% a tipo de cambio constante) y una aceleración en el segundo semestre.

Además, tanto el negocio de relojes como el de joyería están creciendo con fuerza. Mientras, el negocio de ventas de segunda mano creció un 22% interanual.

Otro punto en el que WOSG destaca es la generación de caja, con unas expectativas de una conversión del 70% para su 2027 fiscal. Además, espera que los ingresos crezcan entre un 5% y un 10% interanual a tipo de cambio constante y una expansión del margen operativo.

Las claves de WOSG

Todavía existen riesgos para la compañía y es que el tipo de cambio o la inflación acumulada puede afectar al negocio en Estados Unidos. Sin embargo, WOSG tiene una red de locales en Reino Unido en las mejores ubicaciones, mientras que en Estados Unidos el mercado está tan poco explotado que con el saber hacer de WOSG puede tener una gran capacidad de crecimiento. De hecho, aunque WOSG lleva solo 8 años en Estados Unidos, está construyendo su imagen de marca de especialista y de un trato más perosnalizado que en las grandes superficies. Aunque pueda haber cierto deterioro del consumidor si la inflación persiste, la poca penetración todavía le puede permitir cierto crecimiento en la región y con el escenario arancelario atrás, los riesgos se reducen.

Las acciones de WOSG suben un 52% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de WOSG?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de WOSG para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.