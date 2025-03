La FED comenta sobre la inflación y la confianza empresarial

Patrick Harker, CEO de la Reserva Federal de Filadelfia, comentó hoy sobre la inflación y los sentimientos económicos de Estados Unidos, señalando los crecientes riesgos de inflación, a pesar de la menor confianza de las empresas y consumidores en todo el país. División en la FED Patrick Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, expresó su creciente preocupación por varios aspectos de la economía estadounidense. Destacó que la dispersión en el gráfico de puntos de la Fed es significativa, ya que no refleja un pensamiento grupal, lo que sugiere diversidad de opiniones dentro de la institución. Además, mencionó que está cada vez más preocupado por el estado de los déficits gubernamentales y, ante la incertidumbre actual, advirtió que no es conveniente tomar decisiones apresuradas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Harker también expresó su inquietud por el riesgo de que la disminución de la presión inflacionaria pueda ser revertida, y subrayó que tanto la confianza empresarial como la del consumidor están cayendo, lo cual no es positivo para la economía. Aunque consideró que la economía en general parece estar bien, reconoció que existen amenazas que podrían afectarla. Finalmente, señaló que está cada vez más preocupado por factores que podrían amenazar el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. En cuanto a las políticas gubernamentales, Harker mencionó que se está trabajando en alinear las acciones de la Fed con las órdenes ejecutivas. El USD/IDX pierde casi un 0.3% hoy, extendiendo la venta desde los máximos del 13 de enero en casi 110 hasta el nivel de 103.9 en este momento. Fuente: Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.