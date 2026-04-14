⛔No, Trump no está bloqueando el estrecho de Ormuz

El cierre del estrecho de Ormuz es efectivo. Sin embargo, ahora más que nunca hay que prestar atención a los detalles. Ayer se cerró el estrecho por parte de Estados Unidos, tal y como Trump prometía. Pero cuidado, porque decir que Trump está bloqueando el estrecho de Ormuz para todo el mundo puede no ser del todo justo. De hecho, podemos decir que esta apuesta de Trump es una de las más arriesgadas que ha llevada a cabo hasta el momento y aunque puede salir muy bien, también puede ser una de sus peores decisiones.

¿Está Trump bloqueando el estrecho de Ormuz?

Sobre el papel, podemos decir que actualmente Trump ha cerrado el estrecho de Ormuz y que por tanto es Estados Unidos quien ahora está bloqueando el tránsito. Sin embargo, a efectos prácticos la diferencia que ahora tenemos con respecto al cierre que ejercía Irán es que en el escenario actual nadie puede pasar por dicho estrecho, mientras que con Irán controlándolo, cruzaban principalmente buques de iraníes (ya sea de Irán o de China) con destino China. Es decir, a efectos prácticos podemos decir que el cierre de Trump es sobre Irán y China, ya que el resto del mundo ya no estaba pudiendo transitar por ahí con normalidad.

A priori, esto que comentamos parece que es simplemente un giro de palabras para retorcer un argumento. Sin embargo, es fundamental para entender la estrategia de Trump. Lo que pretende el presidente de Estados Unidos es cortar toda financiación directa para Irán a través de la venta de petróleo, que además se estaba produciendo a precios mucho más altos de los que se llevaba a cabo antes de la guerra. Es decir, Irán era beneficiado doble del cierre del estrecho: por un lado, era una gran arma de presión para todo el planeta y en concreto Estados Unidos, debido al alza de los precios del crudo. Por otro, le permitía vender petróleo a otros países a unos precios más elevados. Ante esto, Trump ha decidido cortar por lo sano.

Con el cierre total del estrecho lo que tenemos es un eslogan claro: o todo el mundo circula por el estrecho de Ormuz, o no lo hace nadie. Esto tiene un impacto claro en Irán y en China. Ambos países se ven ahora más presionados. Irán porque se le corta una fuente de ingresos importante en un momento muy necesario. China porque ve cortado el suministro de petróleo desde un enclave muy importante. Con esto, la presión de Trump es doble. Primero, Irán debería tener más interés en negociar y segundo China podría dejar de ser un sujeto pasivo de la guerra a pasar a un plano más activo en el que presione a Irán para firmar ya una paz.

La apuesta para presionar a Irán puede salir muy bien… o muy mal

La estrategia de Trump está clara, pero puede tener consecuencias nefastas. ¿Qué pasaría si un buque chino pasa por el estrecho? En teoría, la marina americana le retendría. Pero si el petróleo chino no hace caso a la armada, se abre un escenario muy peligroso en el que o bien se le deja transitar y el bloqueo dejaría de ser útil, echando por tierra la estrategia, o se le ataca. La incógnita viene de cómo respondería China a algo así. Es decir, se abre un escenario de mucha tensión entre dos grandes potencias que ya tienen otros frentes abiertos, como el comercial o el asunto de Taiwán. Si China ve esto como algo injustificable podríamos ir a una guerra mucho más cruda, con China apoyando de forma mucho más clara a Irán e incluso mandando tropas. Por supuesto, esto es un caso hipotético que muy probablemente no pase, pero desde luego la probabilidad no es del 0%.

La opinión americana podría no aguantar más

Como vemos, esta parece ser una de las últimas balas en el cartucho de Trump, que se le está haciendo muy larga esta guerra. Recordemos que el presidente de Estados Unidos presumía de que el precio de la gasolina estaba muy barato. Esto, en un país en el que el transporte tiene tanta importancia, era un punto muy positivo. Sin embargo, la guerra en Oriente Medio ha causado que los precios de la gasolina en Estados Unidos hayan subido alrededor de un 40% desde el inicio del conflicto. Si a esto le sumamos que los partidarios de Trump no tienen una opinión muy favorable de que su país esté involucrado en guerras, la apuesta de Trump es aún más peligrosa.

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