El ánimo en Wall Street en la sesión de ayer fue mixto, pero al final los compradores se hicieron presentes. El índice S&P 500 y el Dow Jones subieron un 0,2%, mientras que el Nasdaq 100 mostró pocos cambios. Los rendimientos cayeron del 4,72% al 4,66% hoy, con parte de los avances también perdidos por el dólar estadounidense, que sigue muy fuerte. Hoy, el mercado de valores estadounidense estará cerrado para recordar al expresidente estadounidense Jimmy Carter. La Fed aboga por la cautela El mercado no encontró sorpresas en las actas de la Fed de diciembre de ayer; los funcionarios de la Fed indicaron la necesidad de una acción más cautelosa ante los mayores riesgos de inflación. Waller de la Fed dijo ayer que el impacto de los aranceles sobre la inflación no está claro, y no espera que Trump imponga aranceles particularmente agresivos. Dijo que cree que la inflación seguirá cayendo hacia el objetivo del banco central del 2%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los datos de ADP de ayer fueron más débiles, con un cambio de empleo de 120.000 frente a los 140.000 esperados. Por otro lado, sin embargo, las solicitudes de prestaciones resultaron ser mucho menores, cayendo casi a 200k contra expectativas de alrededor de 220k. Hoy, el mercado está esperando el informe NFP de diciembre, que indicará la imagen final del mercado laboral estadounidense a la 14:30 PM. El mercado espera un cambio en el empleo no agrícola de 220k contra 160k en noviembre. El mercado de opciones está descontando una volatilidad implícita del S&P %00 del 1,2% en cualquier dirección después del informe; el mayor desde septiembre. La encuesta de 22V Research indica que la mayoría de los inversores están siguiendo la situación del mercado laboral estadounidense más de cerca de lo habitual. Solo el 26% de los encuestados cree que los datos de NFP de hoy mejorarán el apetito por el riesgo; el 40% cree que presionará más el "riesgo-aversión"; y el 34% cree que será mixto. Varios funcionarios de la Reserva Federal hablarán esta tarde. El informe de crédito al consumidor de EE. UU. de noviembre fue mucho menor de lo esperado, cayendo -7,49 mil millones frente a la estimación de 10,5 mil millones. El crédito del mes anterior fue de 17,32 mil millones frente a los 19,24 mil millones anteriores. El crédito renovable fue de -13,726 mil millones frente a más 15,151 mil millones el mes pasado Los contratos de índices estadounidenses caen ligeramente, con el VIX subiendo casi un 2% de nuevo después de la caída de ayer. El petróleo gana ligeramente y el Gas Natural retrocede casi un 2% después del aumento de ayer. La volatilidad en el mercado de materias primas agrícolas es muy limitada hoy. Bitcoin sigue teniendo un mal desempeño y se cotiza a 94$ k; el sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo moderado. Los contratos de índices europeos también cotizan ligeramente a la baja Noticias relacionadas con China Ayer, Donald Trump volvió a insistir en la necesidad de "devolver el Canal de Panamá" a Estados Unidos, señalando que China se está beneficiando de ello hoy. Ayer, Taiwán anunció que está formando una legión militar extranjera, en caso de guerra con China. Los datos de inflación de diciembre de China fueron ligeramente mejores de lo esperado, aunque todavía débiles. La inflación de los productores según el IPC cayó un -2,3% interanual, mientras que se esperaba una caída del -2,4%, tras una caída del -2,5% en noviembre. La inflación del IPC de China aumentó un 0,1% interanual, en línea con las previsiones y ligeramente menos que el aumento del 0,2% interanual del mes anterior; el crecimiento mensual del IPC resultó ser plano, aunque vimos una caída del 0,6% en noviembre. El índice Hang Seng gana ligeramente

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.