La guerra de la IA: el VARAPALO de China a Meta antes de sus resultados

En la misma semana que Meta reportará sus cifras trimestrales, la compañía ha recibido una mala noticia: China ha vetado la compra de Manus, una start up de inteligencia artificial agéntica comprada por Meta a finales del 2025 por 2.500 millones de dólares. ¿Qué supone esto para Meta y el sector IA? Recuerda que Meta es una de las empresas que forman parte de la Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.





Meta y la compra de Manus

Meta es una de las compañías que está apostando fuerte por la inteligencia artificial y en una de esas apuestas se decidió a comprar Manus, una startup china que se dedica a la inteligencia artificial por agentes. La IA agéntica es la nueva etapa de la inteligencia artificial. Ya no estamos hablando de charlar con un chatbot, sino de tener diferentes agentes ejecutando tareas mientras tú estás haciendo otra cosa. Este avance es clave y si que puede suponer un gran salto de productividad para los usuarios, pero todavía requiere afinar algo más los modelos.

Para haceros una idea, la IA de agentes es similar a tener diversos empleados a tu cargo y mientras tu estás realizando una tarea, estos agentes están ejecutando otras. Además del aumento de productividad, también se puede mejorar de manera considerable el servicio al cliente, lo que también se puede traducir en un aumento de los ingresos.

Por ello, la compra de esta compañía era un movimiento interesante para Meta. Sin embargo, ahora se complica todo.

Meta tendrá que deshacer la operación

El reto técnico es monumental: deben "desenmarañar" la tecnología de IA que ya habían empezado a fusionar con sus propios sistemas. Además, los inversores de Manus, entre los que se incluyen algunas firmas de capital riesgo, ya habían recibido su pago. Por lo que en este ámbito también se tendrá que retornar todo al estado anterior a la operación

Las autoridades chinas han dado un plazo de apenas unas semanas para que Meta devuelva los activos de Manus a su estado original. Esto incluye eliminar cualquier dato o tecnología transferida. De no cumplirse, Pekín contempla imponer fuertes sanciones.

¿Qué supone para Meta?

Manus era una de las piezas clave para Meta en esta carrera de la IA y su objetivo era incluir la IA de agentes en sus apps, como WhatsApp o incluso en las gafas de RayBan. Sin embargo, ahora tendrá que buscar en el mercado otro negocio similar o desarrollarlo de manera interna. Aunque esta posibilidad tiene sentido, lo cierto es que en una carrera tan intensa como la actual, el tener ya un desarrollo como el de Manus le podía dar una ventaja frente a otros competidores. Por tanto, es un paso atrás para Zuckerberg. De hecho, el impacto puede llegar hasta su último modelo de IA, Muse Spark.

¿Qué supone esto para el mercado?

Aunque Manus operaba desde Singapur para el mercado internacional, gran parte de su desarrollo inicial se hizo en Pekín bajo la empresa *Butterfly Effect Technology*. China se ampara en sus leyes de seguridad nacional, que permiten revisar cualquier inversión extranjera que involucre tecnología desarrollada en su territorio, considerándola un riesgo estratégico. Por ello, este movimiento no es solo un golpe para Meta; es una advertencia directa de Pekín para cualquier emprendedor chino que esté pensando en llevar su tecnología fuera del país. En plena guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos, los controles de exportación y las inversiones transfronterizas están bajo una vigilancia extrema.

Ya no solo hablamos de chips, sino de empresas enteras vigiladas de cerca por los estados.



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