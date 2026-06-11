- ¿OpenAI ve Anthropic como una amenaza?
- Los problemas de la IA
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La IA sigue dando que hablar y en la misma semana en la que se espera la salida a bolsa de SpaceX, OpenAI ha dejado ver su estrategia. Primero se empezó a hablar de su solicitud para salir a bolsa, y ahora una nueva política sobre los precios. ¿Qué es lo que está cambiando?
¿OpenAI ve Anthropic como una amenaza?
OpenAI está evaluando un giro drástico en su estrategia comercial mediante una rebaja agresiva en las tarifas de sus servicios de inteligencia artificial. Según ha revelado en el diario The Wall Street Journal, la compañía tecnológica planea recortar el coste de sus herramientas de manera sustancial. El objetivo principal de este movimiento es prepararse para una inminente batalla comercial en la que buscará blindar su base de clientes frente a sus competidores más directos.
Esta agresiva política de descuentos responde a la creciente presión ejercida por Anthropic, la firma creadora del modelo Claude, que ha logrado atraer a un número cada vez mayor de desarrolladores y corporaciones. OpenAI anticipa que la próxima fase de la carrera tecnológica no se librará únicamente en el terreno de la innovación de los modelos, sino en el de la accesibilidad financiera, desencadenando una auténtica guerra de precios para capturar y retener la mayor cantidad de usuarios posible.
Los problemas de la IA
Aunque la estrategia pueda ser efectiva para aumentar el número de usuarios o retener los actuales, a nivel financiero puede tener consecuencias nefastas. OpenAI, al igual que xAI, están decididas a incrementar su capacidad de computación lo máximo posible. Esto les permitirá abarcar cada vez más mercado y mejorar sus modelos, pero tiene una contrapartida: el elevado coste. Los costes de los semiconductores siguen al alza. Primero fueron las GPUs, que dependen fundamentalmente de una Nvidia que tiene poder de fijación de precio, pero ahora, con la IA agéntica, las CPUs o los chips de memoria de banda ancha (HBM) son también claves para la ejecución de la IA. De hecho, la escasez está haciendo que los precios se disparen, incrementando el coste de la construcción de centros de datos.
Es decir, OpenAI, al igual que el resto de firmas, se enfrentan a una feroz competencia donde se va a empezar a rebajar precios. Mientras, por el lado de los costes la presión va a seguir incrementándose. Por tanto, el resultado para muchas de estas compañías será que las pérdidas seguirán incrementándose e incluso la generación de caja del negocio no será suficiente para financiar sus actividades. Este escenario es aceptable en el corto plazo y así lo ha reconocido el mercado, asignando valoraciones muy elevadas a estas empresas. Sin embargo, no olvidemos que el inversor quiere ganar dinero y el plazo en el que esto se produzca es fundamental, ya que dictaminará la rentabilidad anualizada.
Por ello, estas empresas corren el riesgo de que sus inversiones tarden demasiado en generar los beneficios y flujos de caja prometidos. De ser así, podríamos estar ante una de las mayores burbujas de la historia de la bolsa.
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