Wall Street respira: ¿se frena la Fed?

Conclusiones clave Wall Street rebota ligeramente tras las caídas recientes, liderado por las empresas pequeñas.

Los malos datos de empleo y la baja inflación subyacente alimentan la esperanza de que la Fed no endurezca su política.

Trump reactiva las alertas en el mercado tras sugerir la posibilidad de volver a bombardear Irán.

OpenAI planea una estrategia agresiva contra Anthropic antes de salir a bolsa.

El inicio de la sesión del jueves en Wall Street trae consigo una ligera corrección al alza, probablemente un respiro del mercado tras las profundas caídas de las últimas jornadas. El líder a principios de la sesión es el índice Russell, cuyos futuros suben casi un 1%. Más allá del efecto rebote, es posible que el mercado esté percibiendo una presión sobre la Fed procedente tanto del mercado laboral como de un IPP subyacente bajo, lo que evitaría que endurezca su política monetaria. Una de las noticias clave que podría definir la dirección de la sesión de hoy y de mañana son los comentarios de Donald Trump sobre Irán . Tras varias semanas de retórica de desescalada, el presidente apunta claramente a una alta probabilidad de volver a bombardear Irán.

. Tras varias semanas de retórica de desescalada, Informes del WSJ indican que OpenAI podría entrar en una fase de guerra de precios agresiva con Anthropic antes de su salida a bolsa (IPO). Datos macroeconómicos En Estados Unidos se publicaron datos macroeconómicos clave relativos a la inflación y los precios de producción.

Los datos del mercado laboral sorprendieron al mercado con un moderado deterioro : las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron de 225.000 a 229.000, frente a las expectativas de una caída hasta las 220.000.

La inflación del IPP resultó mixta. El IPP general subió por encima de las expectativas hasta el 6,5%, mientras que el IPP subyacente cayó por debajo de lo previsto hasta el 4,9%. Esto sugiere que las condiciones económicas generales podrían ser más débiles de lo que el mercado está descontando, y que el aumento de los precios tiene un componente energético mayor de lo esperado. Cotización de Nasdaq 100 Los compradores lograron defender la zona de resistencia en los 28.440, donde se cruzan los niveles de Fibonacci del 61,8% y del 161,8%. La EMA de 50 días también se encuentra en este nivel. La estructura de impulso de la EMA sigue siendo fuertemente alcista, y el RSI del Nasdaq 100 ya ha caído hasta alrededor de 40, lo que crea condiciones favorables para un movimiento correctivo al alza. El primer objetivo para la demanda es la resistencia en el nivel de Fibonacci del 38,2%. Si las ganancias se frenan y el precio cae por debajo de la última resistencia, el siguiente soporte para los compradores es el nivel de Fibonacci del 78,6%, es decir, en torno a los 27.500 USD. Fuente: xStation5 Noticias de empresas de Wall Street Oracle (ORCL.US): La compañía publicó los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026; el precio de la acción cae cerca de un 8% en las operaciones posteriores al cierre ( after-hours ) . Los ingresos aumentaron un 21% interanual hasta los 19.200 millones de dólares, y el BPA (EPS) se situó en 2,11 dólares. Especialmente positivo para los inversores fue el crecimiento de los ingresos del segmento de la nube, de hasta un 90%, y las cuentas por cobrar aumentaron un 363% interanual. Sin embargo, los sólidos resultados no fueron suficientes para desviar la atención de otro enorme salto en el CAPEX. Los gastos de capital ascienden ahora a 55.700 millones de dólares para el año fiscal.

La compañía publicó los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026; . Los ingresos aumentaron un 21% interanual hasta los 19.200 millones de dólares, y el BPA (EPS) se situó en 2,11 dólares. Especialmente positivo para los inversores fue el crecimiento de los ingresos del segmento de la nube, de hasta un 90%, y las cuentas por cobrar aumentaron un 363% interanual. Sin embargo, los sólidos resultados no fueron suficientes para desviar la atención de otro enorme salto en el CAPEX. Navan (NAVN.US): La empresa opera una plataforma de IA que da soporte a la planificación de viajes y la liquidación de gastos. Los resultados del segundo trimestre mostraron que el BPA no-GAAP aumentó hasta los 0,08 dólares, ocho veces por encima de las expectativas del mercado, mientras que los ingresos crecieron hasta los 220 millones de dólares, un 40% más interanual. Lo más importante, sin embargo, puede ser el aumento del 50% interanual en las reservas, lo que (junto con la revisión al alza de la previsión de ingresos a más de 900 millones de dólares para el año fiscal) hace que la acción suba cerca de un 50% en las operaciones posteriores al cierre.

La empresa opera una plataforma de IA que da soporte a la planificación de viajes y la liquidación de gastos. Los resultados del segundo trimestre mostraron que el BPA no-GAAP aumentó hasta los 0,08 dólares, ocho veces por encima de las expectativas del mercado, mientras que Lo más importante, sin embargo, puede ser el lo que (junto con la revisión al alza de la previsión de ingresos a más de 900 millones de dólares para el año fiscal) hace que la acción suba cerca de un 50% en las operaciones posteriores al cierre. Sandisk (SNDK.US): El enorme CAPEX de Oracle pesó sobre la valoración de la empresa, pero el compromiso reafirmado de los hyperscalers está respaldando las valoraciones de los fabricantes de semiconductores y memorias. Las ganancias del sector se sitúan en el rango del 4-6%.

El enorme CAPEX de Oracle pesó sobre la valoración de la empresa, pero el compromiso reafirmado de los está respaldando las valoraciones de los fabricantes de semiconductores y memorias. Firefly Aerospace (FLY.US): Las expectativas en torno a una salida a bolsa de SpaceX están respaldando las valoraciones de las empresas del sector espacial. La acción sube más de un 4%.

Las expectativas en torno a una salida a bolsa de SpaceX están respaldando las valoraciones de las empresas del sector espacial. Adobe (ADBE.US): La empresa presentará sus resultados al cierre de la sesión. El mercado espera un BPA superior a los 5,8 dólares e ingresos en torno a los 6.500 millones de dólares. Más allá de las cifras, la clave estará también en el mensaje y las previsiones (guidance), especialmente en el contexto de la IA.

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