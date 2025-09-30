La incertidumbre del gobierno lastra al Nasdaq 100

El Nasdaq 100 abre la sesión en terreno negativo, con una caída del 0,15%, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre un posible cierre del gobierno estadounidense. A ello se suma la publicación de los datos de precios de la vivienda, que mostraron una desaceleración en su ritmo de crecimiento.
Las acciones destacadas del Nasdaq 100
Dentro del Nasdaq 100, el sesgo alcista está liderado por Micron, que avanza un 2%, seguida de AstraZeneca (+1,2%), Palo Alto Networks (+0,6%), Microchip (+0,7%) y Lululemon (+0,35%). En contraste, la presión bajista viene por parte de Intel, que pierde un 2%, junto con Constellation Energy (-1,4%), MicroStrategy (-1%), CrowdStrike (-0,7%) y Booking (-0,55%).
En lo que respecta a las Siete Magníficas, el comportamiento fue mayoritariamente negativo: Microsoft cede un 0,3%, Tesla un 0,9%, Alphabet un 1,4%, Meta un 1,7% y Amazon un 1,6%. En el lado positivo, Nvidia logra avanzar un 1%, mientras que Apple registra una ganancia más moderada del 0,5%.
Sentimiento del Nasdaq 100
A tan solo un día para conocer las conclusiones sobre el futuro del gobierno americano, el índice tecnológico se muestra pesimista.
Noticias del Nasdaq 100
A la par de la incertidumbre por un posible cierre del gobierno, los inversores enfrentan ahora el impacto de una nueva oleada de medidas comerciales. La decisión del presidente Trump de imponer aranceles del 10% a la madera blanda, y del 25% a muebles de cocina, tocadores y productos de madera tapizados, apunta a fomentar la producción doméstica, pero al mismo tiempo introduce riesgos inflacionarios y tensiones en las cadenas de suministro. Para los mercados, estas medidas podrían traducirse en un encarecimiento de los costes de construcción y equipamiento del hogar, presionando a sectores dependientes de importaciones como inmobiliario, retail y bienes de consumo.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
