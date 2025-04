La mayor corrección en las acciones de Rheinmetall

Las acciones de Rheinmetall, la estrella del sector defensa y armamento en Europa que ha disparado su cotización un 700% desde el inicio de la guerra de Ucrania y un 290% en los últimos 15 meses, sufren su mayor corrección en años. La cotizada alemana perdía un 24% en su precio por acción en la apertura, su mayor descenso desde que cotiza en bolsa. Dos horas después, el mercado intenta estabilizarse y la caída es de algo menos del 11%. Esta notable corrección en las acciones de Rheinmetall viene provocada por las dudas que se ciernen sobre el futuro del comercio mundial, una vez se van conociendo los aranceles de respuesta de los países confrontados por la administración Trump, entre los que cabe destacar a China (34% de aranceles recíproco confirmado por Xi Jinping) y la Unión Europea, cuya respuesta se espera para esta semana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El último medio siglo de globalización se ve ahora notablemente amenazado, y la sangría en los mercados abarca todos los sectores y geografías. El sector defensa, el más alcista en lo que va de año, también se ve afectado. Opinión de XTB sobre Rheinmetall Desde XTB pensamos que las correcciones seguirán mientras los inversores mantengan el foco en la máxima incertidumbre generada por la escalada arancelaria, pero antes de buscar una rotación hacia otros activos conviene recordar que los fundamentales de Rheinmetall siguen siendo sólidos Precio de las acciones de Rheinmetall Las acciones de Rheinmetall han tenido un gran comportamiento desde el inicio de la guerra de Ucrania y se han visto beneficiadas por los rumores del aumento de gasto militar en Europa. Así, y pese a la notoria caída registrada en la jornada de hoy, en el acumulado del año la compañía mantiene una importanter subida de más del 126%. En estos momentos las acciones de Rheinmetall cotizan a 1.162 euros. Fuente : Xstation5

Velas de 5 minutos



