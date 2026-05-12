Con las subidas exponenciales de las bolsas y la aparición de un nuevo virus que inevitablemente recuerda a la epidemia del coronavirus, el conflicto en Irán ha quedado en segundo plano.

En este contexto, un viejo protagonista ha vuelto a ver cómo sus acciones se disparan ante el miedo a una posible expansión del hantavirus y el papel fundamental que podría desempeñar si volviese a producirse una pandemia global. Hablamos de Moderna, compañía en la que muchos inversores se están posicionado con antelación ante la posibilidad de que pudiera volver a desempeñar un papel tan relevante como en la crisis del Covid.

Moderna vuelve al centro del foco en plena alerta sanitaria

Moderna ha regresado al centro del foco mediático y bursátil gracias a una combinación de progresos científicos, resultados financieros sólidos y la reacción del mercado ante nuevos casos de hantavirus.

La compañía encadena varios días de fuertes subidas impulsadas por el renovado interés en sus programas de investigación y por un contexto sanitario que ha reactivado la atención de los inversores.

Más allá del ruido reciente, Moderna ya venía firmando uno de sus mejores inicios de año, con rentabilidades destacadas en prácticamente todos los intervalos temporales. Desde enero, acumula una subida del 77 %, mientras que en los últimos meses ha avanzado un espectacular 102 %.

Estas subidas se explican por su regreso al centro del foco financiero. Moderna trabaja en una vacuna experimental contra el hantavirus junto al U.S. Army Medical Research Institute y la Korea University College of Medicine. Aunque el proyecto comenzó antes del brote detectado en un crucero, su avance ha cobrado protagonismo tras confirmarse varios casos y fallecimientos.

Una semana explosiva impulsada por resultados mejores de lo esperado

Las acciones de Moderna han vivido una semana excepcional. El viernes, registraron un rally del 12%, con un pico intradía del 17 %, su mayor salto desde marzo.

Este comportamiento, si bien se ha visto impulsado por el miedo al hantavirus, ha venido acompañado de unos sólidos resultados preliminares del primer trimestre que sorprendieron al mercado, tras superar las expectativas en las principales métricas:

Ventas: 389 millones de dólares, más del triple interanual.

Expectativas: superó ampliamente el consenso de 333 millones.

Origen de ingresos: el 80 % provino de mercados fuera de EE. UU.

Este desempeño provocó movimientos inmediatos en las valoraciones de los analistas. Así, Morgan Stanley elevó su precio objetivo para las acciones de Moderna de 30 a 33 dólares, mientras UBS, Goldman Sachs y Evercore también ajustaron al alza sus estimaciones, aunque manteniendo recomendaciones neutrales.

¿Pueden las acciones de Moderna volver a vivir el rally experimentado con la crisis del Covid?

Moderna se hizo famosa por protagonizar una de las historias más icónicas de la bolsa americana.

Tras comenzar a cotizar a finales de 2018, las acciones de Moderna se mantuvieron bastante planas durante sus primeros meses, hasta que llegó el Covid. El desplome inicial provocado por las restricciones sanitarias dio paso a una de las mayores subidas jamás vistas en el sector biotech.

En apenas 16 meses, entre abril de 2020 y agosto de 2021, Moderna se revalorizó un 1549 %. El catalizador fue la aprobación de su vacuna en humanos. En donde, su plataforma de ARNm demostró ser capaz de desarrollar una vacuna en tiempo récord, situando a la compañía en el centro de la narrativa científica, mediática y bursátil.

Ese éxito no solo impulsó las acciones de Moderna, sino que también se tradujo en un crecimiento de ingresos sin precedentes. Así, la empresa pasó de ingresar 803 millones en 2020 a multiplicar por 23 su facturación en 2021, alcanzando los 18.271 millones.

Pero, como todo ciclo extraordinario, este también terminó, y con el fin de los contratos extraordinarios, la caída de la demanda y la competencia creciente, las acciones de Moderna retrocedieron con la misma velocidad con la que habían subido.

Hoy, las acciones de Moderna cotizan aproximadamente un 90 % por debajo de sus máximos históricos. Sin embargo, ante una posible crisis epidémica, Moderna ha vuelto a despertar el optimismo de los inversores que se han posicionado temprano por si pudiera repetirse un escenario favorable.

Aun así, conviene recordar que la compañía ha reducido significativamente sus ingresos y que, aunque el hantavirus es una amenaza, todavía no se ha materializado una propagación lo suficientemente preocupante como para anticipar un crecimiento extraordinario. De hecho, el consenso de analistas espera que los ingresos de cara a 2026 disminuyan un 10 %.

Los resultados y el contexto sanitario impulsan las acciones de Moderna

Moderna vive un momento de fuerte tracción gracias a los avances en su vacuna contra el hantavirus, los progresos en su vacuna contra la gripe y un trimestre financiero mejor de lo esperado.

La compañía vuelve a situarse en el radar de los inversores como uno de los nombres más dinámicos del sector biotech, con una narrativa que mezcla innovación científica y capacidad de respuesta ante brotes emergentes.

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de Moderna

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones permiten a los usuarios operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Moderna (MRNA.US), cuya evolución bursátil puede verse influida por factores como los avances en investigación de vacunas, los resultados clínicos, las aprobaciones regulatorias o la evolución de su pipeline de productos de ARNm.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Moderna podría verse favorecida por nuevos hitos científicos, resultados positivos en ensayos clínicos o una mejora en sus previsiones de ingresos, una call ofrece exposición directa a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por menor demanda de vacunas, presión competitiva o volatilidad en el sector biotecnológico, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Opción Call

Opción Put