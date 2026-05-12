Una de las preguntas sobre la IA que aún sigue sin resolverse es la de si la inteligencia artificial provocará una ola de despidos masivos que deje a las economías con altas tasas de desempleo. En ese sentido, McKinsey ha lanzado un informe con el foco puesto en Europa, incluida España. Las conclusiones os sorprenderán.

La IA en Europa

La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y con los agentes de IA el número de tareas que se pueden sustituir aumenta. En ese sentido, McKinsey afirma en su informe que en Europa el 58% de las horas de trabajo actual podrían ser teóricamente automatizadas con la tecnología ya existente. De hecho, se anima a decir que el 44% podrían ser realizadas por agentes, mientras que el 14% de esas horas podrían ser ejecutadas por robots. Este porcentaje es similar al de Estados Unidos, aunque el informe aclara que se divide en sectores diferentes.

Hay que aclarar que el estudio se ha realizado sobre 10 países de Europa que representan más de 3 cuartas partes del PIB de la región, por lo que es bastante representativo. Dicho esto, se estima que la automatización en Europa podría generar un valor económico de 1,9 billones de euros para el 2030, pero depende del ritmo con el que se lleve a cabo esta automatización.

De hecho, uno de los riesgos a los que se enfrenta Europa es el de la sobreregulación. Ya sabemos que la UE especialmente suele tender a regular desarrollos que aún ni siquiera se han realizado, lo que puede dejar a las compañías europeas en una peor posición para afrontar esta nueva ola tecnológica. Sin embargo, tenemos que señalar que en el informe no se habla de que ese 58% de horas automatizables van a llevar a una ola de despidos, sino todo lo contrario: las personas que ejecutan estas tareas podrán dedicar esas horas a otras labores que requieran de juicio humano. Es decir, se espera que al menos en el corto plazo gran parte de los empleados colaboren con los agentes de IA.

Si bien nosotros pensamos que hay puestos de trabajo que tienen muy complicada su colaboración con la IA y esto provocará el despido de personas, sí que vemos esencial que la decisión última la tome el humano. La IA puede proporcionar opciones, pero el trabajador debe ser quien decida y reorganice el trabajo de la propia IA.

¿En qué lugar queda España?

En el caso de nuestro país, el esquema que hemos mostrado es muy similar al del resto de Europa. El valor que se podría generar en España de cara a 2030 se estima en unos 167.000 millones de dólares, con el sector manufacturero como uno de los más beneficiados (25.000 millones de dólares) así como el de comercio minorista y mayorista (22.000 millones de dólares). También se podrían ver beneficiadas las administraciones públicas (19.000 millones de dólares), aunque sería necesario una inversión y disposición del personal a colaborar con estas herramientas.

Por su parte, se conservarán/seguirán usándose el 85% de las habilidades humanas. Es decir, tan solo el 15% de las habilidades pueden ser completamente sustituídas por agentes o robots. Esto se traduce en que la gran mayoría de tareas (75%) que vamos a realizar en nuestro trabajo las vamos a hacer con la colaboración de la IA.

¿Qué puestos de trabajo peligran?

En nuestro país McKinsey señala que entre 2023 y 2025 se produjo una reducción importante del número de menciones en los puestos de trabajo de ciertas habilidades. Esto significa que el mercado valora menos estas actividades porque se pueden sustituir. En concreto, la que mayor descenso experimentó fue la de técnicas y estrategias de marketing (48 ocupaciones que en 2025 dejaron de incluir esta habilidad en sus requisitos), un sector que puede sufrir, ya que otros como social media o marketing digital también aparecen en la lista.

La IA ha llegado para quedarse y en España la demanda de perfiles con fluidez en IA se ha multiplicado por 4,4 veces. Es decir, esto será una nueva habilidad a aprender.

El problema de las empresas

El problema que podemos encontrar aquí y que creemos que está ocurriendo es que muchas compañías ya son conscientes de que la IA será un elemento que puede cambiar totalmente el juego, pero no saben exactamente dónde o cómo aplicarlo. Es decir, estamos ante una tecnología que en muchos casos se está adoptando incluso antes de que haya demostrado unos grandes resultados, algo bastante inusual.

En cualquier caso, el futuro dirá si finalmente la IA será lo que promete, así como el impacto en el mercado laboral.