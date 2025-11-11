Advertencia de sobrevaloración: Burry estima que esta práctica provocará una sobreestimación de beneficios de unos 176.000 millones de dólares entre 2026 y 2028 , y la considera una señal de burbuja en el sector de la inteligencia artificial , reforzando su apuesta bajista contra compañías como Nvidia y Palantir .

Michael Burry acusa a las grandes tecnológicas de inflar artificialmente sus beneficios al extender la vida útil contable de sus equipos de computación e IA (como los chips de Nvidia) de 2–3 años reales a 5–6 años en sus calendarios de depreciación , lo que reduce sus gastos y mejora sus resultados de forma engañosa.

Michael Burry, el gestor de fondos de cobertura famoso por acertar antes que nadie la gran crisis financiera de 2008, y protagonista de una de las películas económicas más reconocidas a nivel mundial, “La gran apuesta”, ha vuelto a poner el foco sobre las empresas de IA.

En una publicación en X, Burry repasó los calendarios de depreciación de los activos de redes y computación de los principales hiperescaladores americanos como son Meta, Google, Oracle, Microsoft o Amazon, todos los cuales deprecian en un plazo de cinco a seis años, que según su opinión debería ser mucho más rápida.

“Subestimar la depreciación extendiendo artificialmente la vida útil de los activos aumenta los beneficios, uno de los fraudes más comunes de la era moderna. Incrementar masivamente el gasto de capital mediante la compra de chips de Nvidia con un ciclo de producto de 2 a 3 años no debería resultar en la extensión de la vida útil de los equipos informáticos”, ha afirmado Burry.

Estima que este calendario de depreciación más extenso provocará una sobreestimación de las beneficios de unos 176.000 millones de dólares entre 2026 y 2028, con una sobreestimación como ejemplo del 27% en las beneficios de Oracle y del 21% en las de Meta, según sus cálculos. Burry prometió ofrecer más detalles a finales de mes.

Segundo aviso en una semana

Michael Burry ya mandó su primer aviso hace unos días, cuando anunció que su fondo Scion Asset Management había tomado posiciones cortas en Nvidia y Palantir.

Michaell Burry publicó en la red X un mensaje enigmático que incluía una imagen de su personaje en la película The Big Short y una advertencia: “A veces, vemos burbujas”.

Desde ese día las acciones de Nvidia y Palantir han sufrido una montaña rusa. La semana pasada se activaron algunas señales de preocupación por las altas valoraciones del sector, mientras altos ejecutivos de la banca de inversión avisaban sobre el riesgo de una posible burbuja. Sin embargo, la cercanía de un acuerdo para evitar el cierre de gobierno ha vuelto a impulsar el optimismo de los mercados, especialmente en las empresas líderes de la industria.