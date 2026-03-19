Si nos fijamos en el mapa de acciones que cotizan en el mercado europeo (incluyendo los ADR), vemos un auténtico mar de valores teñidos de rojo. En la sesión de hoy, las únicas compañías que resisten las caídas son aquellas con exposición al petróleo y al gas, como se aprecia en ese pequeño grupo de empresas en verde.

Sin embargo, si observamos con atención, aún quedan algunas compañías que logran aguantar esta huida de capital. Fuera del sector energético, hay una tecnológica que destaca con fuerza. Esa compañía es Xiaomi, que sube en Europa alrededor de un 4%, oponiéndose por completo a la tendencia claramente bajista del mercado. ¿Qué ha ocurrido con la compañía china?

(Este gráfico lo podéis encontrar en la xStation5, en la pantalla de análisis de mercados)

Xiaomi acelera su transformación y entra de lleno en la carrera de la IA

Xiaomi, la conocida empresa de teléfonos móviles y una de las más vendidas a nivel mundial, no es una compañía cualquiera. Como muchas otras empresas chinas, no se limita únicamente a un sector y, con el paso del tiempo, ha ido adentrándose en nuevos mercados y quitando cuota a otros competidores.

Esta estrategia demuestra la agilidad y la alta capacidad de adaptación de la compañía para producir nuevos productos sin importar el know‑how del sector o la barrera de entrada. El objetivo es claro: diversificar líneas de negocio para crear áreas punteras y reducir la dependencia de un único mercado.

Esto se refleja en su amplia gama de productos, que va desde smartphones, televisores y relojes inteligentes hasta incluso coches eléctricos. Pero no se queda ahí: ahora también se adentra en el desarrollo de inteligencia artificial.

Y ha sido precisamente esto último lo que ha hecho dispararse la acción un 4% en el día de hoy: el anuncio de tres nuevos modelos de IA y la apuesta decidida por esta línea de negocio.

Apuesta masiva por la IA



Xiaomi ha entrado en 2026 con una ambición enorme, combinando avances en inteligencia artificial con el lanzamiento inminente de su primer coche eléctrico, el SU7, que también ha impulsado el valor en la sesión de hoy.

La compañía está dejando atrás su imagen de fabricante de móviles para convertirse en un actor central en la convergencia entre IA, hardware inteligente y automoción eléctrica.

Las subidas se ven impulsadas por la presentación del CEO Lei Jun, que ha anunciado más de 16.000 millones de RMB en inversión en IA solo en 2026, un salto cualitativo en la estrategia de la empresa. Xiaomi está probando su propio agente para móviles y desarrollando modelos orientados a IA agentic, alineándose con la tendencia global hacia sistemas autónomos capaces de razonar y ejecutar tareas complejas.

Con esta apuesta, la compañía busca revertir la tendencia negativa acumulada desde inicios de año. Por el momento, las acciones de Xiaomi caen aproximadamente un 8%, pero ya encadenan tres velas semanales al alza.

El SU7, el coche eléctrico que redefine la estrategia de Xiaomi

El SU7, el primer coche eléctrico de Xiaomi, se perfila como un nuevo motor de crecimiento. El vehículo incorpora mejoras en seguridad, conducción, experiencia inteligente y calidad premium, además de un sistema de asistencia HAD basado en el modelo cognitivo XLA.

La producción en masa ya está en preparación y las entregas comenzarán tras el lanzamiento. El SU7 no es solo un producto nuevo: es un pilar estratégico para compensar la presión en smartphones por el aumento de costes de componentes y para posicionar a Xiaomi en la frontera de la IA física, donde hardware, software y modelos convergen.

Una nueva identidad corporativa: de fabricante de móviles a conglomerado de IA + automoción

El patrón es claro: Xiaomi está dejando atrás su identidad tradicional. La empresa está construyendo un ecosistema completo de IA, desde modelos fundacionales hasta agentes móviles, mientras el SU7 marca su entrada seria en la automoción premium. Su estrategia combina:

modelos de IA propios

sistema operativo

chipsets

hardware inteligente

vehículos eléctricos

El mercado empieza a reconocer esta transformación, aunque la presión de costes y la volatilidad bursátil siguen presentes. La gran pregunta ahora es si Xiaomi podrá consolidar este salto industrial y competir de tú a tú con los gigantes de la IA y la automoción.

Cómo comprar acciones de Xiaomi desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Xiaomi (3CP.DE), uno de los grupos tecnológicos más relevantes de Asia, con presencia en smartphones, ecosistemas inteligentes, inteligencia artificial y, más recientemente, automoción eléctrica con el lanzamiento del SU7.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en Xiaomi con condiciones competitivas y sin costes añadidos en ese tramo.