- Las acciones de Acciona se disparan más de un 5% y lideran la sesión del Ibex
- Acciona comprará el 80% de Vertical Earth, una constructora de Estados Unidos para reforzar su negocio de infraestructuras
- Nadara, la filial de renovables de JPMorgan Asset Management, estaría negociando para comprar una cartera de parques eólicos de Acciona en España
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- Acciona comprará el 80% de Vertical Earth, una constructora de Estados Unidos para reforzar su negocio de infraestructuras
- Nadara, la filial de renovables de JPMorgan Asset Management, estaría negociando para comprar una cartera de parques eólicos de Acciona en España
Las acciones de Acciona se han convertido en la gran atracción de la jornada bursátil de hoy. La compañía presidida por José Manuel Entrecanales lidera las subidas en el selectivo español, registrando un notable repunte de más del 2%. ¿Qué está ocurriendo?
Las acciones de Acciona repuntan
Aunque la noticia fue ayer, con los movimientos de la bolsa española pasó desapercibido. Acciona comprará el 80% de Vertical Earth, una constructora de Estados Unidos para reforzar su negocio de infraestructuras.
Por otro lado, también conocimos que Nadara, que es la filial de renovables de JPMorgan Asset Management, estaría negociando para comprar una cartera de parques eólicos de Acciona en España y que alcanzan los 361 megavatios. En teoría, la cartera está valorada en unos 430 millones de euros.
Nótese que este negocio se caracteriza precisamente por la rotación de activos. Cuando una cartera ya está operativa y produce un flujo estable de ingresos, las compañías venden una parte de la cartera, en la mayoría de ocasiones sin perder el control, y usan los fondos para desarrollar nuevos activos que puedan tener un mayor potencial.
En cualquier caso, hoy Acciona está experimentando un importante optimismo y también se puede ver beneficiada por las subidas generales del mercado.
Las acciones de Acciona suben un 30% este año.
¿Cómo comprar acciones de Acciona?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona (ANA.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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