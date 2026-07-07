Acciona es la protagonista negativa de la jornada bursátil en España, con un retroceso de casi el 3% en su precio por título, lo que la sitúa como la cotizada más bajista del Ibex 35. Si te preguntas a que se debe este descenso de las acciones de Acciona, la respuesta no está en un empeoramiento de sus fundamentales ni en una mala noticia empresarial, sino en el descuento de su próximo dividendo.

Las acciones de Acciona descuentan dividendo

En concreto, Acciona repartirá pasado mañana un abono de 5,65 euros brutos por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 2,1%. La cotizada española es el farolillo rojo de la sesión, corrigiendo un 2,4% en estos momentos, de lo que se puede deducir que, aunque Acciona no se encontrase en su fecha ex-dividendo, también caería ligeramente en la apertura bursátil de hoy.

La fecha de pago de este dividendo es este jueves 9 de julio. Hoy, sin embargo, es la fecha ex-dividendo, lo que significa que cualquier inversor que compre hoy acciones de Acciona ya no tendrá derecho a percibir el dividendo que la compañía abonará esta misma semana.

Pese a la caída registrada en la jornada de hoy, en el acumulado del año las acciones de Acciona suben un 38,8%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Acciona?

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