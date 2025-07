Las acciones de Acerinox se hunden tras presentar resultados

Las acciones de Acerinox lideran las caídas del Ibex 35 en la sesión del jueves tras la presentación de sus resultados trimestrales. En un periodo marcado por la incertidumbre y la presión arancelaria, sobre todo en las materias primas, la compañía española no ha logrado convencer al mercado con su renacimiento. ¿Cuáles son las claves de los resultados? Resultados de Acerinox del segundo trimestre de 2025 Producción de acero : 500 miles de toneladas (-12 millones de toneladas frente al 1T2025)

: 500 miles de toneladas (-12 millones de toneladas frente al 1T2025) Ventas netas : 1507 millones de euros (-44 millones de euros frente al 1T2025)

: 1507 millones de euros (-44 millones de euros frente al 1T2025) EBITDA : 112 millones de euros (+10 millones de euros frente al 1T2025)

: 112 millones de euros (+10 millones de euros frente al 1T2025) EBIT : 64 millones de euros (+11 millones de euros frente al 1T2025)

: 64 millones de euros (+11 millones de euros frente al 1T2025) EBT : 45 millones de euros (+17 millones de euros frente al 1T2025)

: 45 millones de euros (+17 millones de euros frente al 1T2025) Flujo de caja operativo: 48 millones de euros (-51 millones de euros frente al 1T2025) Opinión de los resultados de Acerinox del segundo trimestre del 2025 Los resultados de Acerinox han decepcionado al mercado y sus acciones reaccionan fuertemente a la baja. A pesar del crecimiento experimentado en el primer trimestre del año, la tensión geopolítica, el encarecimiento de las materias primas y los aranceles han supuesto un entorno hostil para el desempeño operativo de la compañía. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil No obstante, a pesar de la persistente incertidumbre global que está paralizando las inversiones y dificultando la recuperación de la demanda, los resultados del segundo trimestre de Acerinox muestran una mejora en comparación con el primer trimestre en términos operativos. Las ventas y los ingresos disminuyen Los ingresos de la compañía han sido un 3% inferiores a los del trimestre anterior debido a menores precios de venta en Europa, pero un 16% superiores a los del mismo período del año pasado, que se vio afectado por la huelga en Acerinox Europa. A pesar de la reducción en la producción y en las ventas y de la depreciación del dólar estadounidense, la compañía ha logrado mejorar sus resultados EBITDA en 11 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al primer trimestre. Además, como resultado de la depreciación del dólar estadounidense (–76 millones de euros en diferencias de conversión), la deuda financiera neta aumentó en 27 millones de euros durante el segundo trimestre. ¿A qué se debe el beneficio neto negativo? A pesar de que Acerinox ha firmado un beneficio antes de impuestos de 45 millones de euros, un 60% superior al del trimestre anterior, el resultado neto final ha sido negativo. Este resultado se explica, en gran parte, por dos factores clave. En primer lugar, la compañía ha registrado una reducción del valor neto de su inventario por 28 millones de euros, consecuencia de los bajos precios en Europa, que han obligado a reajustar su valoración. En segundo lugar, se ha llevado a cabo un deterioro del valor de créditos fiscales por un total de 48 millones de euros, al considerar que difícilmente podrán beneficiarse de ellos en el futuro. Aunque este ajuste no afecta a la caja, sí ha impactado directamente en los resultados, generando un resultado después de impuestos y minoritarios de -28 millones de euros. Las acciones de Acerinox lideran las caídas del Ibex 35 y retroceden un 4% en la sesión de hoy. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Acerinox avanzan un 9,6%.

