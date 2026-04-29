Aena, el operador aeroportuario español, ha presentado hoy sus cifras del primer trimestre de 2026. Estos resultados suelen ser especialmente relevantes porque funcionan como un termómetro de la actividad turística en España y permiten anticipar cómo pueden haberse visto afectadas aerolíneas como IAG en territorio nacional.

Lo sorprendente es que Aena ha batido las expectativas del consenso en prácticamente todas las líneas de negocio, tanto en ventas comparables como en beneficio por acción ajustado. Aun así, la compañía es hoy uno de los peores valores del IBEX 35, cayendo un 4,2 %. ¿Por qué caen las acciones de Aena si los resultados han sido buenos?

Resultados de Aena: crecimiento generalizado, resiliencia del turismo y efecto Semana Santa

Los resultados reportados por Aena muestran una mejora clara en ingresos, beneficio neto y flujos de caja interanuales. La compañía ha superado las estimaciones del consenso en beneficio neto y BPA, quedándose solo ligeramente por debajo en EBITDA.

Estos resultados reflejan la resiliencia del turismo pese a las rutas cerradas por el conflicto en Oriente Medio y al encarecimiento del crudo. También se han visto beneficiados por dos factores puntuales:

la transferencia de pasajeros desde el ferrocarril tras el accidente del 18 de enero,

y el calendario de Semana Santa, que este año se celebró entre marzo y abril (en 2025 cayó íntegramente en abril).

Resultados de Aena del 1T26 vs consenso

Beneficio neto: 329,4 M€ vs 315,4 M€ (+4,4 %)

329,4 M€ vs 315,4 M€ (+4,4 %) EBITDA: 661,1 M€ vs 668,6 M€ (–1,1 %)

661,1 M€ vs 668,6 M€ (–1,1 %) BPA: 0,22 € vs 0,20 € (+10 %)

Comparación con 1T25

Ingresos: 1.480 M€ (+11,6 %)

1.480 M€ (+11,6 %) Flujo de caja operativo: 908,4 M€

908,4 M€ Ingresos aeronáuticos: 708,8 M€ (+5,2 %)

708,8 M€ (+5,2 %) Ingresos comerciales: 462,0 M€ (+5,6 %)

462,0 M€ (+5,6 %) Servicios inmobiliarios: 34,7 M€ (+17 %)

34,7 M€ (+17 %) Ingresos internacionales: 258,5 M€ (+58 %)

258,5 M€ (+58 %) Pasajeros: 81,3 M (+3,8 %)

Pasajeros: crecimiento pese al crudo y las rutas cerradas

El aumento de pasajeros hasta 81 millones (+3,8 %) ha sido una de las cifras más llamativas. Este crecimiento contrasta con lo que cabría esperar en un entorno de precios del crudo disparados y cancelaciones de rutas hacia Oriente Medio

Aena explica este crecimiento por varios catalizadores:

España: transferencia de pasajeros desde el tren tras el accidente del 18 de enero y efecto Semana Santa.

London Luton: inicio de operaciones de Jet2 y aumento de capacidad de Ryanair.

Brasil: recuperación de aerolíneas y mejora de capacidad.

Fuente: Aena Group Presentation Report First Quarter 2026

Ingresos: crecimiento del 11% impulsado por el negocio internacional

Los ingresos de Aena han crecido incluso más rápido que los pasajeros. El principal motor ha sido el negocio internacional, que aumenta un 58 %.

Por líneas de negocio:

Aeronáutica (+5,2 %): beneficiada por el aumento de pasajeros y por la actualización de tarifas portuarias (de 10,35 € a 11 €, +6,3 %).

beneficiada por el aumento de pasajeros y por la actualización de tarifas portuarias (de 10,35 € a 11 €, +6,3 %). Comercial (+5,5 %): destaca el fuerte crecimiento de los servicios VIP (+31 %), junto con mejoras en aparcamientos, restauración, tiendas y alquiler de vehículos.

destaca el fuerte crecimiento de los servicios VIP (+31 %), junto con mejoras en aparcamientos, restauración, tiendas y alquiler de vehículos. Inmobiliaria (+16,7 %): impulsada por el buen momento de la carga aérea y el arrendamiento de nuevos activos.

impulsada por el buen momento de la carga aérea y el arrendamiento de nuevos activos. Internacional (+52,8 %): crecimiento real por tráfico y tarifas, pero también por un efecto contable en BOAB (Brasil) derivado de obras de mejora.

Fuente: Aena Group Presentation Report First Quarter 2026

¿Por qué caen las acciones de Aena si los resultados son buenos?

Aena ha presentado unos resultados muy sólidos, con crecimientos en todos sus segmentos de negocio y superando con holgura las estimaciones de ventas y beneficio por acción, aunque quedándose por detrás en EBITDA y margen EBT. En conjunto, las cifras muestran una resiliencia notable frente al conflicto en Oriente Medio: la cancelación de rutas y el encarecimiento de los vuelos no han sido suficientes para eclipsar el fuerte aumento del tráfico de pasajeros impulsado por festividades como Semana Santa y por el incremento de tarifas en los aeropuertos españoles.

A pesar de estas buenas cifras, las acciones de Aena se han convertido hoy en el valor más castigado del Ibex 35. Los factores que han pesado negativamente en la cotización incluyen:

Caídas de tráfico en varias geografías: Oriente Medio: –13,4% México: –3,2% Jamaica: –24,6%

Aumento de los gastos operativos del grupo (+17,8%), impulsado por mayores costes de personal y de gestión de salas VIP, lo que ha erosionado los márgenes operativos. Tanto el margen EBITDA como el margen EBT han quedado por debajo de las estimaciones del consenso.

La combinación de estos catalizadores negativos, la advertencia de un crecimiento limitado del tráfico, la sensibilidad de la compañía a los conflictos geopolíticos, las disrupciones aéreas y la subida del precio del combustible, ha generado un cóctel de volatilidad que, pese a los buenos datos del trimestre, no ha logrado convencer al mercado.

En el conjunto del año, las acciones de Aena retroceden más de un 4%.

¿Cómo comprar acciones de Aena desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Aena (AENA.ES), el mayor gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros y una de las compañías clave en el sector de infraestructuras y transporte aéreo. Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en operaciones de compra como de venta, lo que permite invertir en Aena con condiciones competitivas y sin costes añadidos en ese tramo.