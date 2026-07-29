Telefónica acaba de presentar sus resultados del segundo trimestre del 2026, completando las cifras del primer semestre del año. En el comunicado, remitido a la CNMV, la operadora confirma que encadena su tercer trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en ingresos, EBITDA ajustado y flujo de caja, aunque el resultado contable sigue reflejando el coste de desmantelar su presencia en Hispanoamérica y de reestructurar el negocio alemán. Tras la presentación, las acciones de Telefónica cotizan con en negativo en la sesión de hoy del Ibex 35. ¿Qué hay detrás de los resultados de Telefónica?

Cifras clave de los resultados de Telefónica del primer semestre

En el conjunto de enero ajunio, el grupo elevó sus ingresos hasta 16.392 millones de euros (+1,7% a tipo de cambio real; +0,4% a tipo de cambio constante) y su EBITDA ajustado hasta 5.768 millones (+3,8% real; +2,3% constante). El beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, la métrica que mide el resultado recurrente del negocio, se situó en 954 millones de euros, mientras que el flujo de caja libre de las operaciones continuadas alcanzó 944 millones.

El resultado reportado, sin embargo, cuenta otra historia: Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas de 338 millones de euros en el semestre, un 75% menos que los números rojos de 1.355 millones del primer semestre de 2025, pero pérdidas al fin y al cabo. La causa principal está en las operaciones discontinuadas, que arrastraron 812 millones de euros en pérdidas por dos motivos concretos: una minusvalía contable de 1.001 millones por la venta del negocio en Chile y una provisión de 256 millones para cubrir la reestructuración de Telefónica Deutschland. Solo en el segundo trimestre, ese impacto extraordinario en Alemania (265 millones según la propia compañía) hundió el beneficio neto de las operaciones continuadas hasta apenas 87 millones de euros, muy por debajo de los cerca de 484 millones que esperaba el consenso de mercado.

Rendimiento por geografías

El detalle por mercados confirma que España y Brasil siguen siendo los motores del grupo, mientras Alemania continúa en fase de ajuste:

España: ingresos de 6.513 millones en el semestre (+2,5%) y EBITDA ajustado de 2.301 millones (+2,1%); en el segundo trimestre en solitario, ingresos de 3.279 millones (+2,9%) y EBITDA ajustado de 1.151 millones (+2,3%). El churn (tasa de abajas) cayó a un mínimo histórico del 0,7%, la base de líneas de contrato móvil supera los 16 millones y las líneas IoT se triplican interanualmente hasta 25,82 millones.

ingresos de 6.513 millones en el semestre (+2,5%) y EBITDA ajustado de 2.301 millones (+2,1%); en el segundo trimestre en solitario, ingresos de 3.279 millones (+2,9%) y EBITDA ajustado de 1.151 millones (+2,3%). El churn (tasa de abajas) cayó a un mínimo histórico del 0,7%, la base de líneas de contrato móvil supera los 16 millones y las líneas IoT se triplican interanualmente hasta 25,82 millones. Brasil: ingresos semestrales de 5.195 millones (+12,5% en tasa real, +7,5% en constante) y EBITDA ajustado de 2.215 millones (+15,1% real, +10% constante); en el trimestre, ingresos de 2.684 millones (+17,8% real, +7,6% constante) y EBITDA ajustado de 1.168 millones (+21,6% real, +11,3% constante), con el margen EBITDA ajustado ampliándose hasta el 43,5%. Vivo alcanzó un récord de 118,9 millones de accesos, con un crecimiento del 29% en su oferta convergente.

ingresos semestrales de 5.195 millones (+12,5% en tasa real, +7,5% en constante) y EBITDA ajustado de 2.215 millones (+15,1% real, +10% constante); en el trimestre, ingresos de 2.684 millones (+17,8% real, +7,6% constante) y EBITDA ajustado de 1.168 millones (+21,6% real, +11,3% constante), con el margen EBITDA ajustado ampliándose hasta el 43,5%. Vivo alcanzó un récord de 118,9 millones de accesos, con un crecimiento del 29% en su oferta convergente. Alemania: tanto ingresos como EBITDA ajustado retrocedieron en el trimestre y en el semestre, lastrados por la pérdida del mayoritario cliente mayorista 1&1 y por el propio proceso de reestructuración y reducción de plantilla en curso, aunque logró 30.000 altas netas de contrato móvil y lanzó la nueva oferta O2 Mobile Plus.

tanto ingresos como EBITDA ajustado retrocedieron en el trimestre y en el semestre, lastrados por la pérdida del mayoritario cliente mayorista 1&1 y por el propio proceso de reestructuración y reducción de plantilla en curso, aunque logró 30.000 altas netas de contrato móvil y lanzó la nueva oferta O2 Mobile Plus. Reino Unido (VMO2): sin cifras desglosadas en el comunicado, pero la compañía indica que el negocio evoluciona en línea para cumplir los objetivos financieros de 2026.

Comparativa entre el primer y el segundo trimestre

Los ingresos y el EBITDA ajustado de Telefónica crecen mientras que la deuda sigue bajando. En paralelo, el beneficio neto reportado se desploma un 77,5% respecto al primer trimestre por el impacto puntual de la provisión de reestructuración en Alemania. El beneficio ajustado, que excluye ese tipo de partidas extraordinarias, apenas retrocede un 1,9% trimestral, lo que confirma que el negocio recurrente se mantiene estable.

Telefónica revisa al alza el crecimiento del flujo de caja y confirma dividendo

La deuda financiera neta de Telefónica se situó en 25.278 millones de euros a cierre de junio, un 8,4% menos que un año antes, con el ratio de apalancamiento bajando hasta las 2,68 veces EBITDA, frente a las 2,72 veces de marzo y las 2,78 veces de cierre de 2025. La compañía mantiene el objetivo de reducir el apalancamiento hasta 2,5 veces EBITDAaL en 2028.

En materia de retribución, Telefónica confirma un dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción con cargo a 2026, pagadero en junio de 2027 y sujeto a la aprobación de la junta general, una cifra que supone recortar a la mitad la remuneración de años anteriores dentro del nuevo plan estratégico. En junio de 2026 ya se abonó el segundo tramo del dividendo de 2025, también de 0,15 euros por acción.

Sobre el guidance, la cifra más relevante es la revisión al alza del crecimiento del flujo de caja operativo ajustado tras arrendamientos (OpCFaL ajustado), que pasa de “por encima del 2%” a “por encima del 3%” interanual en términos constantes —una mejora del 50% que la propia compañía subraya como el indicador más importante del negocio—, mientras confirma el resto de objetivos: crecimiento de ingresos y de EBITDA ajustado de entre el 1,5% y el 2,5%, ratio de inversión sobre ingresos en torno al 12% y flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros. El presidente y consejero delegado, Marc Murtra, resumió el trimestre afirmando que “hemos seguido desplegando nuestro plan Transform & Grow, que está dando los resultados esperados” y que la mejora del OpCFaL ajustado refleja “el funcionamiento del negocio core”.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Telefónica

Pese a que el beneficio ha resultado muy por debajo de lo esperado, el hecho de que Telefónica encadene ya tres trimestres seguidos de crecimiento simultáneo en ingresos, EBITDA ajustado y generación de caja, con Brasil disparado por encima de la inflación, es la prueba de que el plan Transform & Grow está funcionando en el núcleo del negocio. La revisión al alza del OpCFaL ajustado, la métrica que Murtra señala expresamente como la más relevante, es un mensaje claro de confianza de la propia dirección, y no es casualidad que llegue acompañada de una reducción sostenida del apalancamiento, que ya baja de las 2,8 veces de hace un año a las 2,68 veces actuales.

Dicho esto, el capítulo alemán merece un seguimiento más cauteloso. La provisión de 265 millones de euros por la reestructuración de Telefónica Deutschland, sumada a la pérdida continuada de ingresos y márgenes en ese mercado (agravada por el fin de la relación mayorista con 1&1), indica que el proceso de ajuste en Alemania va a seguir penalizando los resultados reportados durante varios trimestres más, aunque sea a cambio de una estructura de costes más ligera a medio plazo. Combinado con el golpe puntual mayor por la venta de Chile, esto deja a Telefónica en una posición algo paradójica: una compañía que mejora su negocio recurrente trimestre tras trimestre pero que sigue publicando pérdidas netas contables, lo que seguirá generando volatilidad en la acción cada vez que se presenten resultados hasta que el proceso de reestructuración europeo y de salida de Latinoamérica quede definitivamente cerrado.

Las acciones de Telefónica corrigen sobre un 0,7% intradía. En el acumulado dle año, no obstante, las acciones de Telefónica repuntan un 6,3%.

Fuente: Plataforma de XTB

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