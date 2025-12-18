Aena ha anunciado la adquisición de participaciones en los aeropuertos de Leeds Bradford y Newcastle, ambos situados en el Reino Unido, por un importe total de 309 millones de euros. La operación, que se prevé cierre en el segundo trimestre de 2026, marca un paso significativo en la estrategia de crecimiento internacional del gestor aeroportuario español, actualmente el mayor del mundo por número de pasajeros. En la apertura bursátil, las acciones de Aena están cotizando con una ligera subida que las posiciona en la zona alcista del Ibex 35.

Aena refuerza su presencia en Reino Unido

La adquisición de las participaciones en los aeropuertos de Leeds Bradford y Newcastle permitirá a Aena consolidar su posición en el mercado británico, uno de los más dinámicos y competitivos de Europa, y diversificar su exposición geográfica más allá del negocio doméstico en España y de su presencia en Latinoamérica. Aena ya opera aeropuertos en Reino Unido a través de Luton, donde ha logrado mejorar los márgenes operativos y la eficiencia desde su entrada en 2013, lo que demuestra su capacidad de gestión en el contexto británico.

La compra de participaciones en Leeds Bradford y Newcastle se enmarca en un entorno de recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia y de progresiva normalización de los flujos turísticos europeos. Se estima que ambos aeropuertos gestionan conjuntamente más de 10 millones de pasajeros anuales, con una base sólida de vuelos domésticos y conexiones a destinos europeos de ocio y negocio.

Desde el punto de vista financiero, la inversión de 309 millones de euros supone un uso relevante del exceso de liquidez que Aena ha acumulado tras varios ejercicios de sólido flujo de caja operativo. La compañía mantiene una política de diversificación selectiva, enfocada en activos aeroportuarios con potencial de rentabilidad y capacidad de crecimiento a medio plazo. El cierre de la operación, previsto para 2026, está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Cotización de las acciones de Aena

Las acciones de Aena repuntan un 0,15% en este inicio de sesión. Se espera que esta noticia tenga un impacto positivo sobre las expectativas de crecimiento del grupo, si bien los inversores seguirán de cerca los detalles del retorno esperado de la inversión y el efecto sobre la estructura de capital. A largo plazo, la incorporación de estos activos consolida a Aena como un operador aeroportuario de referencia global, con una cartera diversificada y con mayor exposición a mercados maduros de alto tráfico.

En el acumulado del año, las acciones de Aena firman una revalorización del 15,75%.

Fuente: Plataforma de XTB

