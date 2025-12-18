- Aena compra participaciones en los aeropuertos británicos de Leeds Bradford y Newcastle por 309 millones de euros
- Este movimiento se interpreta como una señal de confianza en la solidez del mercado aeroportuario británico y en la capacidad de Aena para generar sinergias con su modelo de gestión.
- Aena viene impulsando desde 2022 su expansión en Europa y América Latina.
- Las acciones de Aena registran una ligera subida.
- Aena compra participaciones en los aeropuertos británicos de Leeds Bradford y Newcastle por 309 millones de euros
- Este movimiento se interpreta como una señal de confianza en la solidez del mercado aeroportuario británico y en la capacidad de Aena para generar sinergias con su modelo de gestión.
- Aena viene impulsando desde 2022 su expansión en Europa y América Latina.
- Las acciones de Aena registran una ligera subida.
Aena ha anunciado la adquisición de participaciones en los aeropuertos de Leeds Bradford y Newcastle, ambos situados en el Reino Unido, por un importe total de 309 millones de euros. La operación, que se prevé cierre en el segundo trimestre de 2026, marca un paso significativo en la estrategia de crecimiento internacional del gestor aeroportuario español, actualmente el mayor del mundo por número de pasajeros. En la apertura bursátil, las acciones de Aena están cotizando con una ligera subida que las posiciona en la zona alcista del Ibex 35.
Aena refuerza su presencia en Reino Unido
La adquisición de las participaciones en los aeropuertos de Leeds Bradford y Newcastle permitirá a Aena consolidar su posición en el mercado británico, uno de los más dinámicos y competitivos de Europa, y diversificar su exposición geográfica más allá del negocio doméstico en España y de su presencia en Latinoamérica. Aena ya opera aeropuertos en Reino Unido a través de Luton, donde ha logrado mejorar los márgenes operativos y la eficiencia desde su entrada en 2013, lo que demuestra su capacidad de gestión en el contexto británico.
La compra de participaciones en Leeds Bradford y Newcastle se enmarca en un entorno de recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia y de progresiva normalización de los flujos turísticos europeos. Se estima que ambos aeropuertos gestionan conjuntamente más de 10 millones de pasajeros anuales, con una base sólida de vuelos domésticos y conexiones a destinos europeos de ocio y negocio.
Desde el punto de vista financiero, la inversión de 309 millones de euros supone un uso relevante del exceso de liquidez que Aena ha acumulado tras varios ejercicios de sólido flujo de caja operativo. La compañía mantiene una política de diversificación selectiva, enfocada en activos aeroportuarios con potencial de rentabilidad y capacidad de crecimiento a medio plazo. El cierre de la operación, previsto para 2026, está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.
Cotización de las acciones de Aena
Las acciones de Aena repuntan un 0,15% en este inicio de sesión. Se espera que esta noticia tenga un impacto positivo sobre las expectativas de crecimiento del grupo, si bien los inversores seguirán de cerca los detalles del retorno esperado de la inversión y el efecto sobre la estructura de capital. A largo plazo, la incorporación de estos activos consolida a Aena como un operador aeroportuario de referencia global, con una cartera diversificada y con mayor exposición a mercados maduros de alto tráfico.
En el acumulado del año, las acciones de Aena firman una revalorización del 15,75%.
¿Cómo comprar acciones de AENA?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de AENA (AENA.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Lam Research sube tras nuevas mejoras de recomendación
Oracle sube ante avances en acuerdo por TikTok
El S&P 500 abre la sesión con subidas
El Dax 40 supera la resistencia de 24.200 puntos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.