Las acciones de Amadeus caen un 2%: ¿qué hay detrás?

Las acciones de Amadeus (AMS.ES) caen casi un 2% en la sesión de hoy sin que nos hayamos despertado con anuncios negativos en el sector turístico español a las puertas del verano. El motivo real de este retroceso en el precio por título es el descuento de su dividendo, con cargo a los resultados del ejercicio 2024, y que se repartirá el próximo 4 de julio. Las acciones de Amadeus descuentan dividendo El dividendo que Amadeus repartirá este viernes es de 0,89 euros brutos por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 1,2% antes de impuestos. Como vemos en la cotización, el dividendo ya se ha descontado, por lo que los inversores que compren hoy acciones de Amadeus no tendrán derecho a recibirlo pasado mañana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las caídas que sufre la cotizada son mayores a la rentabilidad por dividendo, por lo que, si no estuvieran descontándolo, las acciones de Amadeus se encontrarían igualmente entre las más bajistas del día en el Ibex 35. Este descuento de dividendo llega poco después de que Bloomberg reportara que la compañía, a través de Goldman Sachs, habría colocado un paquete de 5,7 millones de acciones en el mercado, por un precio de 70,61 euros por título. Esta colocación representa alrededor del 1,3% del capital de la firma. Además, recientemente también se informó de que el CEO de Amadeus, Luis Maroto, habría vendido 30.500 millones de acciones de la firma en lo que llevamos de año, por un valor de más de 2,6 millones de euros. En este 2025, las acciones de Amadeus suben un 4,85% hasta los 70,6 euros. Fuente : Plataforma de XTB



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.