Las acciones de Amadeus se hunden: ¿qué hay detrás?

La llegada del verano, tradicionalmente uno de los periodos más fuertes para el sector turístico, encuentra este año a Amadeus volando en un entorno de incertidumbre. La compañía enfrenta un contexto adverso que podría frenar su impulso bursátil a corto plazo y lastrar su crecimiento interanual. Tras retroceder en torno a un 4% el pasado jueves 12 de junio, las acciones de Amadeus firman hoy una nueva jornada en negativo, con un notorio descenso del más del 3%, pero ¿qué hay detrás? La tensión en Oriente Medio impacta en el turismo El repunte de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio ha encendido las alarmas del sector turístico global. Aunque Amadeus no opera directamente vuelos ni gestiona aerolíneas, su modelo de negocio depende estrechamente del volumen de reservas y la movilidad internacional. La mera percepción de riesgo entre los viajeros puede tener un efecto dominó: menos viajes, menos reservas, y, por tanto, un menor ingreso para la compañía. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La ampliación de capital afecta a las acciones de Amadeus Más allá de la creciente tensión en Oriente Medio, las acciones de Amadeus también se están viendo presionadas por las últimas informaciones sobre la compañía, que podría vender parte de su capital. Según Bloomberg, Amadeus estaría preparando una ampliación de capital de 5,7 millones de acciones canalizada a través de Goldman Sachs, a un precio de 70,61 euros por título. Este precio implica un descuento del 2,2% respecto al cierre anterior. A pesar de que este tipo de operaciones son habituales, no dejan de enviar una señal de debilidad o necesidad de liquidez al mercado, la cual se está dejando traslucir en la cotización de las acciones de Amadeus, que en estos momentos lideran las caídas del Ibex 35. Si bien la ampliación de capital podría responder a nuevas oportunidades de expansión o adquisiciones, el contexto internacional y la falta de anuncios específicos hacen pensar que la empresa busca blindarse ante potenciales escenarios de estrés. Si se trata de títulos nuevos, el aumento en el número total de acciones de Amadeus en circulación tendrá un efecto inmediato dilutivo: los beneficios futuros deberán repartirse entre más accionistas, reduciendo el beneficio por acción. En el corto plazo, se espera que esto provoque una presión bajista sobre la acción. La cotización de las acciones de Amadeus ya ha reflejado parte de esta inquietud con una caída del 3,4% en la jornada y retrocesos acumulados del 6,7% y 4% en los últimos 30 y 7 días, respectivamente. No obstante, en el largo plazo, las acciones de Amadeus se mantienen en positivo, creciendo un 11% respecto al año anterior y un 1,4% en lo que va de año. ¿Cómo comprar acciones de Amadeus? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Amadeus (AMS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

