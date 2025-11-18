Las acciones de Amadeus se desploman un 5%

- Las acciones de Amadeus son las que más caen del Ibex 35
Las acciones de Amadeus se están desplomando un 5% en la sesión de hoy y son las más perjudicadas de los descensos de hoy, que son generalizados. Los inversores están en una importante recogida de beneficios por el vértigo que han causado las subidas en bolsa de algunos sectores, a la vez que se ha comenzado a reducir las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos.
¿Por qué caen las acciones de Amadeus?
Amadeus es una compañía dependiente del consumo, ya que el turismo es un sector cíclico y cuyo gasto se puede reducir si la economía va mal. En ese sentido, la confianza del consumidor en Estados Unidos se encuentra en niveles muy bajos y si lo medimos por el índice que elabora la Universidad de Michigan. De hecho, se encuentra en mínimos desde 2017. En concreto, Norteamérica representó el 16% de los pasajeros embarcados por Amadeus durante los 9 primeros meses del 2025, mientras que supuso el 25% de las reservas. Por tanto, es un mercado relevante para la compañía y lo normal sería que en este contexto se pudiera reducir el gasto en turismo.
Por otro lado, esto coincide con un recorte de precio objetivo de Bankinter desde los 81,9€ por acción hasta los 80,1€. Aunque no es un gran recorte, está ayudando a que el impacto de los miedos de hoy sea mayor en las acciones de Amadeus. Esto también está causando que el volumen esté siendo tres veces superior a la media de los últimos 20 días.
Las acciones de Amadeus caen un 9% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Amadeus?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Amadeus (AMS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
