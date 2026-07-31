Unicaja, la última de las seis grandes entidades bancarias del Ibex 35 en presentar cuentas, ha comunicado hoy 31 de julio de 2026 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus resultados del primer semestre del año, con un beneficio neto atribuido de 361 millones de euros, un 7,1% más que en el mismo periodo de 2025. El banco malagueño cierra así el ciclo de resultados de la gran banca española, que en conjunto ha ganado un récord de 20.164 millones de euros en el semestre, un 18% más. Los resultados han sido bien recibidos por el mercado, que en estos momentos están disparando las acciones de Unicaja cerca de un 3%. ¿Qué hay detrás?

Cifras clave de los resultados de Unicaja del primer semestre

El margen de intereses alcanzó los 755 millones de euros, un 1,7% más interanual, mientras que las comisiones netas crecieron un 2,6%, hasta 269 millones, impulsadas por los fondos de inversión y los seguros. Con ello, el margen bruto se situó en 1.085 millones de euros, un 2,5% más que en el primer semestre de 2025.

Los gastos de administración crecieron un 4,9% (293 millones de gastos de personal, +2,6%, y 154 millones de otros gastos generales, +9,4%, estos últimos ligados a las inversiones tecnológicas del Plan Estratégico), lo que dejó el margen de explotación antes de saneamientos prácticamente plano, en 590 millones (+0,6%). La gran palanca del resultado ha sido la menor necesidad de provisiones: el deterioro de activos financieros cayó un 24,5% interanual, hasta 48 millones, y las provisiones generales bajaron un 7,9%, hasta 42 millones, en línea con la mejora sostenida de la calidad crediticia. El resultado antes de impuestos avanzó un 6,4%, hasta 506 millones, y el beneficio consolidado, un 7,2%, hasta 362 millones (361 millones atribuidos al grupo tras minoritarios).

En rentabilidad, el ROTE se situó en el 10,0% (9,7% un año antes) y el ROTE ajustado por exceso de capital en el 12,0% (11,5% en 2025); la ratio de eficiencia se deterioró levemente hasta el 45,6%, desde el 44,6%, por el mayor gasto tecnológico. La calidad de balance sigue siendo el punto más destacado del trimestre: la morosidad bajó al 1,8% (2,2% hace un año), los activos improductivos (NPAs) cayeron un 22,6% y la cobertura de morosidad subió a 82,7 puntos, casi 10 puntos más que en 2025. En solvencia, el CET1 fully loaded se situó en el 15,7%, con un exceso de 2.201 millones de euros sobre los requerimientos regulatorios.

El banco ha aprovechado el buen momento para anunciar un dividendo a cuenta de 8,44 céntimos por acción (unos 217 millones de euros), un 28% más que el año pasado, pagadero el 24 de septiembre; a este seguirán un dividendo adicional en diciembre y uno complementario en abril de 2027, hasta completar una retribución total del 95% del beneficio neto consolidado de 2026.

El beneficio neto mejora más de un 20% en el segundo trimestre

En comparación con el primer trimestre de 2026, la mejora es generalizada:

Margen de intereses: 382 millones frente a 373 millones en el 1T26 (+2,4%).

Comisiones netas: 133 millones frente a 136 millones (-2,2%), un ligero retroceso estacional.

Margen bruto: 564 millones frente a 520 millones (+8,5%), el mayor salto de la cuenta de resultados en el trimestre.

Gastos de administración y amortización: 249 millones frente a 245 millones (+1,6%).

Provisiones y deterioros: 23 millones frente a 25 millones (-8,0%), continuando la tendencia de saneamiento.

Beneficio neto atribuido: 201 millones frente a 161 millones (+24,8%).

Ratio de morosidad: 1,8% frente al 2,0% del primer trimestre (-0,2 puntos).

Inversión crediticia performing: 49.941 millones frente a 47.622 millones (+4,9%).

El beneficio trimestral de 201 millones también supera en un 12,3% al obtenido en el segundo trimestre de 2025 (179 millones), y el margen bruto trimestral crece un 3,9% en la misma comparación interanual, lo que confirma que la aceleración no es solo un efecto de comparación fácil frente al primer trimestre, sino una mejora real del negocio recurrente. Además, este resultado trimestral bate con holgura las previsiones del consenso del mercado.

Unicaja ha aprovechado el trimestre para reforzar su estructura de capital y financiación con una emisión de deuda AT1 por 500 millones de euros y una emisión senior no preferente verde por 700 millones, esta última con una sobresuscripción de 2,2 veces y un 66% del libro colocado entre inversores con mandato ESG. En el terreno comercial, la entidad ha sumado 40.000 clientes con nómina domiciliada en el semestre y ha elevado en 30 puntos su NPS digital.

Los fondos de inversión crecieron un 18,2% interanual (frente al 14% del sector), con un patrimonio de 18.016 millones y una cuota de mercado del 10%, mientras que el crédito a empresas avanzó un 7% (frente al 4% sectorial) y el consumo un 8% (frente al 5% del sector), según los propios datos de la entidad. La nueva producción de crédito ascendió a 6.412 millones en el año, con un fuerte repunte de la hipotecaria, un 39,5% más que hace un año, hasta 2.093 millones.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Unicaja

Los resultados de Unicaja confirman que el banco ha entrado en una fase de consolidación de su modelo de negocio: el crecimiento de los ingresos recurrentes (margen de intereses y comisiones) es modesto pero estable, y el verdadero motor del beneficio sigue siendo la reducción de las provisiones, que caen casi un 25% gracias a una cartera de riesgo que mejora trimestre a trimestre hasta una morosidad del 1,8%, de las más bajas del sector. Esto es una buena noticia en términos de calidad de balance, pero también plantea una pregunta legítima sobre la sostenibilidad del ritmo de crecimiento del beneficio a medio plazo: una vez que el coste del riesgo se normalice en niveles ya muy reducidos, el margen de mejora adicional por esta vía se estrecha, y Unicaja tendrá que apoyarse cada vez más en el crecimiento del negocio bancario puro (crédito, comisiones de valor añadido) para seguir batiendo sus propios récords.

El otro dato que merece un análisis más detenido es el fuerte incremento del dividendo, un 28% hasta 8,44 céntimos por acción, en el marco de una política de retribución que alcanzará el 95% del beneficio neto de 2026. Es una decisión coherente con el amplio colchón de capital que exhibe la entidad (2.201 millones de euros por encima de los requerimientos regulatorios) y refuerza su atractivo para el inversor orientado a rentabilidad por dividendo, especialmente tras un año de fuerte revalorización bursátil del sector bancario español. Sin embargo, un pay-out tan elevado deja menos margen para financiar crecimiento orgánico o inorgánico futuro, en un contexto en el que el propio banco reconoce que sus gastos de administración están creciendo casi un 5% por las inversiones tecnológicas del Plan Estratégico 2025-2027; el reto de Unicaja será demostrar en los próximos trimestres que puede seguir remunerando generosamente al accionista sin comprometer la inversión necesaria para no perder terreno frente a competidores de mayor escala.

Las acciones de Unicaja suben tras los resultados

La acogida bursátil ha sido moderadamente positiva, con una subida del 2,6% en las acciones de Unicaja. El Ibex 35 llegaba a esta sesión tras el fuerte impulso de ayer, cuando el índice subió un 1,78% de la mano del sector bancario, con BBVA como principal protagonista tras superar también las expectativas del mercado. Dentro de este mismo contexto, el Ibex 35 se apoya hoy (+0,7%) en las cuentas de Unicaja para seguir subiendo, alcanzando la cota de 19.900 puntos.

Fuente: Plataforma de XTB

En lo que llevamos de año, las acciones de Unicaja se revalorizan un 20%.

¿Cómo comprar acciones de Unicaja?

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