Las acciones de Apple no levantan cabeza

Las acciones de Apple extienden las caídas registradas durante la jornada de ayer y comienzan la sesión cotizando en negativo y cayendo por debajo de los 200 dólares. La compañía tecnológica, que ya enfrentaba varios retos por su dependencia a ciertos productos y su dificultad para hacer despegar algunas de sus soluciones, se está viendo afectada por la guerra comercial iniciada por Donald Trump en su 'Liberation Day', la cual afecta directamente a su cadena de suministro al atacar a una región clave para la marca: Asia, donde Apple mantiene la mayor parte de su producción. ¿Qué ocurre con las acciones de Apple? Apple enfrenta varios retos a largo plazo que están haciendo mella en su cotización. Uno de ellos es la dependencia excesiva de las ventas del iPhone, dado que más de la mitad de los ingresos de Apple provienen de este producto.También preocupa a los inversores las dificultades en los servicios como Apple TV+, especialmente para competir con las grandes plataformas de streaming. La adopción lenta de Apple Pay en algunos mercados ralentiza la expansión de la firma en el sector de pagos digitales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Todos estos factores han lastrado el precio de las acciones de Apple en las últimas semanas, perdiendo hasta un 18% de su capitalización bursátil en lo que va de 2025. Sin embargo, este escenario complejo se ha visto acrecentado con el terremoto de la guerra comercial, que también hace mella en una empresa que ha basado su fulgurante crecimiento en su expansión internacional. Desde que hace dos días conocimos los “aranceles universales” de la administración Trump, las acciones de Apple pierden un 11% y todo apunta a que las caídas podrían continuar. En la jornada de hoy, las acciones de Apple se vuelve a teñir de rojo mientras China sigue actualizando su respuesta arancelaria contra todos los sectores exportadores del país americano. ¿Qué pasará a partir de ahora con Apple? A pesar de los retos a los que se enfrenta la compañía, permanencen en el valor muchos accionistas e inversores que apuntan a las fortalezas de Apple y que podrían ayudar a repuntar su cotización: Innovación constante : Apple continúa liderando con sus productos. Ha sabido avanzar con la tecnología de realidad aumentada y la IA dentro de sus dispositivos.

Ecosistema integrado : Su capacidad para conectar dispositivos y servicios, como iCloud, Apple Pay y Apple Music sigue siendo un gran atractivo para los usuarios.

Fidelidad de marca: Apple mantiene una base de clientes leales que confían en la calidad y el diseño de sus productos. Precio de las acciones de Apple El precio de las acciones de Apple cae un 3,65% en lo que va de sesión, perdiendo el soporte clave de los 200 dólares. Fuente : Xstation5

Gráfica con velas de 5 minutos ¿Cómo comprar acciones de Apple? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Apple (AAPL.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.