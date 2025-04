Las acciones de Apple se desploman

Las acciones de Apple, en peligro. La compañía tecnológica se encuentra fuertemente expuesta ante la imposición arancelaria del presidente Donald Trump, anunciada ayer en el bautizado ‘Liberation Day’. Apple mantiene la mayor parte de su producción en el continente asiático, al que actualmente se le han impuesto aranceles superiores al 30% en la mayoría de países. Estos aranceles afectan directamente a la cadena de suministro de la compañía y plantean nuevos retos y desafíos. ¿Cómo afectan los aranceles a Apple? Los aranceles de Trump han puesto de manifiesto la gran exposición que tienen las empresas tecnológicas a la fabricación en Asia, entre las que se encuentra Apple, que se ha visto impactada de forma directa no solo por la dificultad para exportar sus productos desde el continente asiático, sino por las dificultades que presentan estos impuestos al movimiento de los componentes de los dispositivos a través del planeta. El efecto directo de estas medidas es un aumento considerable del precio final de los productos que inevitablemente se repercutirá en los consumidores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Apple, que recientemente presentó unos resultados financieros que no convencieron al mercado, se enfrenta ahora un escenario mucho más complejo e incierto que antes. La compañía se enfrenta ahora a un entorno más complejo e incierto que antes. La imposición de los aranceles tendrá un efecto directo en la economía y en el consumo. La demanda de bienes de consumo discrecional se espera que se vea reducida considerablemente ante el aumento del coste de los bienes y el precio final de los mismos. Esto tendrá consecuencias negativas en los márgenes operativos de Apple, que verá limitada su capacidad de hacer frente a obligaciones y de realizar nuevas inversiones. ¿Será el momento de una reestructuración? A pesar de la severidad del anuncio realizado la pasada noche por Donald Trump, cuesta imaginarse que el magnate sea capaz de perjudicar tanto a uno de los iconos americanos de nuestra época, Apple. Por ello, otro escenario posible es la exención a la compañía a cambio de un acuerdo con los países asiáticos con el objetivo de trasladar los puntos de fabricación de la tecnología. Este movimiento estratégico tendría un efecto positivo en el Producto Interior Bruto estadounidense y negativo en los países asiáticos. En cualquiera de los casos, esta situación sólo sería viable en el largo plazo ya que el traslado de la producción de la magnitud de Apple es enormemente costoso. Cotización de las acciones de Apple Las acciones de Apple caen un 8% en la apertura del mercado, afectadas por los aranceles. En lo que llevamos de año, no obstante, los títulos de la compañia también cotizan en negativo, con una caída acumulada de más del 16%. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Apple? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Apple (AAPL.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

