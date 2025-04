Las acciones de Wall Street han cerrado su peor trimestre en casi tres años ante los temores de que los aranceles de Trump marquen el comienzo de un período de estanflación en la economía más grande del mundo. El S&P 500 cayó un 4,6% en los primeros tres meses de 2025, el peor comportamiento desde el tercer trimestre de 2022, mientras el Euro Stoxx 600 acaba de registrar su mayor rendimiento trimestral en dólares comparado al S&P 500 en toda su historia. Este optimismo se ha visto impulsado por las apuestas sobre un mayor gasto fiscal, un posible alto el fuego en Ucrania y una perspectiva política más estable. Los aranceles recíprocos publicados en Estados Unidos han provocado un shock en el sistema comercial global, pero no tienen porqué dar pie a una crisis sistémica. En la guerra comercial original de Trump, importaba quiénes eran tus amigos. Esta vez no. Estados Unidos es una superpotencia económica, pero solo representa el 13% de las importaciones mundiales. Las mayores víctimas en EEUU son las empresas más expuestas y que se abastecen de gran parte de sus productos en Asia, como Apple y algunas empresas de los Siete Magníficos, o Nike, que fabrica muchas de sus zapatillas en Vietnam. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La respuesta de otras regiones a los nuevos aranceles determinará en última instancia la magnitud y la gravedad de las consecuencias económicas del "Día de la Liberación". Las represalias arancelarias son un juego en el que todos pierden. Pero ¿qué podemos esperar de los aranceles de Trump? ¿Cómo impactarán en Estados Unidos y Europa? Y en España, ¿cuál será su efecto en el Ibex 35? ¿Qué esperar de EEUU en los próximos meses? Consideramos que los máximos alcanzados por el S&P 500 el pasado 19 de febrero van a ser los máximos del año. El impacto de los aranceles de Trump en los datos de empleo, crecimiento económico, o inflación, sumado a un crecimiento a la baja de los resultados corporativos serán datos clave en las próximas semanas y podrían sorprender incluso a la baja. En el año del palo y la zanahoria, Trump ha iniciado su mandato con la guerra arancelaria y su política contra la inmigración. Sin embargo, los recortes de impuestos y la desregulación podrían tardar más tiempo de lo esperado en implantarse. Las empresas estadounidenses representan el 57% del mercado bursátil mundial. El dólar es la principal moneda de reserva mundial y los bonos del Tesoro estadounidense se considera el activo libre de riesgo. Sin embargo, en las últimas semanas y meses el deseo del presidente Donald Trump de reestructurar las relaciones comerciales, obstaculizar la economía con aranceles y reducir la dependencia internacional del dólar, ha generado una gran cautela entre los inversores nacionales e internacionales. A pesar de la reducción drástica de la fuerza laboral bajo la administración de Elon Musk, las cifras de empleo se han mantenido, pero las consecuencias de la reestructuración podrían sentirse en el futuro. Además, las encuestas de opinión de los consumidores realizadas por la Universidad de Michigan y el Conference Board son cada vez más pesimistas. La decepción está llevando la confianza a niveles de recesión en medio de crecientes temores a una mayor inflación y un deterioro de las perspectivas económicas. La descripción de Powell del posible efecto de transmisión de los aranceles de Trump sobre los precios como "transitorio" tampoco ayuda, ya que contribuye a la preocupación de que la Fed pueda permitir que la inflación se descontrole de nuevo. Nos sorprendió el comportamiento de los mercados después de la conferencia de prensa de Powell. Aunque la mediana de los miembros de la FED sigue esperando dos recortes de tipos, la media ha incrementado respecto a la reunión de diciembre. El mes de junio, cuando se publicarán las nuevas proyecciones económicas, puede provocar una tormenta perfecta, en el que los datos de inflación sean revisados al alza y el mercado comience a desconfiar del propio presidente. Aún así esperamos que una vez finalizado el verano los temas principales se focalicen en su agenda pro crecimiento, la desregulación y la rebaja de impuestos, por lo que a nivel estratégico de largo plazo seguimos siendo positivos, permitiendo a los selectivos recuperar parte del terreno perdido en los últimos meses del año y buscar a lo largo de 2026 sus niveles máximos. ¿Seguirán Europa y China con un mejor comportamiento tras los aranceles de Trump? En Europa, consideramos que las subidas actuales han sido exageradas. El mercado ha descontado un crecimiento a futuro que nos parece prematuro, mientras que no se tienen en cuenta los riesgos del incremento de la deuda, en un momento en el que parece que el crecimiento no va a corresponder al menos en el corto plazo con lo esperado, debido al efecto de los aranceles. Más del 20% de las exportaciones de la Unión Europea se destinan a Estados Unidos, según Eurostat, la oficina de estadística del bloque. Los países de la UE más afectados serán Alemania, que exporta 161 000 millones de euros a Estados Unidos. Sin embargo, creemos que los próximos recortes de tipos del BCE compensarán parte de esta caída beneficiando a sectores con mayores niveles de endeudamiento y altos dividendos. Alemania, que durante años ha justificado los avances en su índice debido a la devaluación del euro, la diversificación geográfica de sus compañías, y la diferente composición entre su economía y el selectivo, podría verse ahora en una encrucijada. Los planes de gasto en defensa por parte de la UE nos permiten seguir siendo positivos en el sector. Además la emisión de deuda europea común no es solo una forma de recaudar fondos para defensa. También ofrece la oportunidad de consolidar el euro como alternativa al dólar como moneda de reserva global. Precisamente, la fortaleza del euro respecto a otras divisas ha generado que los inversores europeos que inviertan en otras regiones se hayan visto perjudicados. Todos los grandes avances para la unidad europea han sido causados ​​por conmociones geopolíticas: primero, el fin de la Segunda Guerra Mundial; luego, el fin de la Guerra Fría. Ahora, gracias a Trump, nos encontramos ante el fin de la alianza transatlántica. Europa respondió con fuerza e ingenio a los dos últimos grandes desafíos. Y puede volver a hacerlo. ¿Qué ocurre con China? Respecto a China, encontramos grandes motivos para que continúe subiendo tanto de manera táctica como estratégica. Los aranceles de Trump han sido duros, más incluso de lo que pensábamos, pero el gigante asiático está mejor preparado para tolerar los aranceles que en el primer mandato de Trump. Las exportaciones a Estados Unidos representaron el 15% del comercio total chino el año pasado, una proporción menor que en el pasado. Pekín podría compensar parte de este golpe con una depreciación de su moneda, paquetes de estímulo al consumo y otras medidas. Además, ahora cuenta con un arsenal de posibles contramedidas a la presión estadounidense. Estas incluyen restringir el acceso estadounidense a las cadenas de suministro de minerales y recursos estratégicos. China está considerando incluir los servicios en un programa de subsidios multimillonario para estimular el consumo, con el objetivo de impulsar una demanda interna crónicamente débil. El programa, que buscaría incentivar las compras de servicios en sectores como viajes, turismo y deportes, podría lanzarse en la segunda mitad de este año si el consumo continúa por debajo de las expectativas. También en sectores como el de la nieve y el hielo. China ha construido varias estaciones de esquí cubiertas en los últimos años, incluida la más grande del mundo en Shanghái, inaugurada en septiembre. El FMI ha descrito el sector de servicios de China como un sector “subutilizado”, señalando que representó el 50% del valor agregado a la economía el año pasado, en comparación con alrededor del 75% de los países avanzados. Un nuevo plan de consumo también incluye promesas de aumentar el salario mínimo, fortalecer el apoyo a la educación y establecer un sistema de subsidios para el cuidado infantil, un tema urgente dado que la población de China ha disminuido durante tres años consecutivos. Gracias a un importante impulso político del presidente Xi Jinping, que ha prometido invertir en “nuevas fuerzas productivas” o industrias de vanguardia, China se ha convertido en un productor líder de productos de energía verde, como paneles solares y baterías para vehículos eléctricos. También ha crecido en pocos años hasta convertirse en una potencia automovilística mundial, superando a Japón como el mayor exportador de automóviles del mundo. Por lo tanto, los responsables políticos consideran la automatización y la robótica como un imperativo para que el país conserve su capacidad productiva a largo plazo. ¿Cómo afectarán los aranceles de Trump al Ibex 35? El Ibex 35 se ha anotado en el primer trimestre del año un 13% de revalorización. Sin embargo, el panorama para lo que queda de año es cuanto menos desafiante y los principales sectores del índice se enfrentan a vientos en contra. El sector bancario ha sido sin duda el más destacado del primer trimestre, pero podría encontrarse en una encrucijada. Por un lado, la inflación en la Eurozona ya se ubica en el 2,2% y la tendencia es a la baja, lo que facilita la bajada de tipos por parte de un BCE que ha empeorado sus expectativas de crecimiento en su último informe de proyecciones económicas de marzo de este año, frente al de diciembre del 2024. A esto habría que sumarle el impacto de los aranceles, que pensamos que tendrán más daño en el crecimiento económico que incremento provocará en la inflación, dado que la balanza comercial es de más de 200.000 millones de euros a favor de Europa. Dicho esto, creemos que el impacto en el PIB de los nuevos planes de impulso al sector defensa y a la industria en Alemania tardará en llegar más de lo que se está descontando por los mercados, lo que también nos lleva a pensar que la economía europea seguirá languideciendo en este 2025. Y aunque España esté destacando por su crecimiento, la banca sufrirá por las bajadas de tipos de interés. Por otro lado, los aranceles de Trump no sólo impactarán en la eurozona, sino también a otros países en los que las compañías españolas tienen negocio, por no decir las que exportan directamente al país norteamericano. Nosotros no esperamos que los aranceles se prolonguen durante mucho tiempo. De hecho, probablemente se seguirán usando como arma política. Sin embargo, han tenido un impacto en la confianza de los consumidores y empresarios. Otro punto en el que queremos hacer hincapié es en el atractivo del Ibex 35 frente al del bono a 10 años español. En concreto, comparamos el PER inverso con beneficios estimados para 2025, que sería la rentabilidad que ofrece la inversión en el índice, con el rendimiento del bono a 10 años español. En ese sentido, el Ibex 35 se encontraba a niveles atractivos en 2023 y 2024, pero la alta rentabilidad que sigue dando el bono a 10 años comparado con el múltiplo al que cotiza actualmente el Ibex, le deja sin atractivo. De hecho, se encuentra por debajo de su prima media incluso incluyendo años tan malos como 2020. Todo esto nos hace pensar que los beneficios del Ibex 35 podrían crecer tan solo un 0,6%, aunque pensamos que su múltiplo no se contraerá tanto debido a que vemos unos aranceles temporales. Dicho esto, estimamos el precio objetivo para el Ibex 35 en los 11.800 puntos. ¿Dónde vemos oportunidades después de los aranceles? La diversificación y la alineación de estrategias con los objetivos individuales y la tolerancia al riesgo resulta vital para navegar en mercados volátiles. En tiempos turbulentos como el actual, la cautela y la flexibilidad son los mejores aliados del inversor, pero dentro del mercado, el impacto de los aranceles de Trump es dispar, y podemos encontrar sectores que claramente se verán perjudicados y otros que, en cambio, podrían verse beneficiados por estos impuestos. Ganadores de los aranceles de Trump En el turbulento escenario que han creado los aranceles impuestos por Donald Trump en su ‘Día de la Liberación’, podemos identificar varios activos que pueden verse impulsados, entre los que destacan: Renta fija de gobierno europea: Durante los tres primeros meses de 2025, la relación trimestral entre la renta fija y la renta variable en EE. UU. fue negativa, algo que no ocurría desde 2020. En este contexto de incertidumbre, consideramos que la renta fija es una opción interesante para diversificar las carteras de inversión. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio y la debilidad del dólar generan cierta cautela respecto a EEUU, por lo que en estas circunstancias preferimos bonos europeos. Además, la inflación en EE. UU. podría aumentar considerablemente, siendo en menor medida en europa. También esperamos que nuevos recortes en los tipos de interés por parte del BCE ayuden a contrarrestar el impacto económico del arancel del 20% impuesto por EE. UU. en la región. Oro: Considerado el refugio por excelencia, tiene múltiples factores a su favor para continuar su tendencia alcista. La incertidumbre sigue creciendo, la demanda aumenta principalmente por la acción de los bancos centrales, y los mercados comienzan a anticipar un escenario de estanflación, lo que refuerza su atractivo en comparación con otros activos. La depreciación del dólar y la caída en la rentabilidad de los bonos también favorecen el interés por el oro, ya que, al no generar intereses, se vuelve más competitivo en este contexto. Sector salud: Por ahora, los productos farmacéuticos han logrado evitar los aranceles que EE. UU. ha impuesto a sus principales socios comerciales, lo que representa una victoria para las compañías del sector, que han trabajado activamente para obtener esta exención. Además, la industria farmacéutica se perfila como beneficiaria gracias a su carácter defensivo, sus expectativas de crecimiento en ingresos, los cambios demográficos y el avance de la inteligencia artificial. De hecho, en EEUU., este es el sector con la mayor mejora en las previsiones de beneficios de cara a los resultados del primer trimestre del año. Utilities: Al igual que el sector salud, las empresas de servicios públicos destacan por sus altos dividendos y por su capacidad para aprovechar la caída en la rentabilidad de los bonos. Su naturaleza defensiva permite a los inversores enfrentar mejor la volatilidad del mercado. Además, su elevado nivel de endeudamiento se beneficia de tasas de interés más bajas, y su escasa dependencia del comercio global, que actualmente enfrenta incertidumbre, es otro punto a su favor. En el caso de Europa, no se descarta un aumento en los precios del gas, dado que los inventarios se encuentran en niveles históricamente bajos. Bitcoin: A pesar de la incertidumbre a corto plazo, existe la posibilidad de que las criptomonedas, en particular el Bitcoin, se conviertan en una herramienta para protegerse de la fragmentación del sistema financiero global. A largo plazo, creemos que este activo podría salir beneficiado de la actual política de aranceles, ya que estas medidas podrían debilitar el dominio del dólar en el comercio internacional. A medida que los países y bancos centrales buscan alternativas para diversificar sus reservas y reducir la dependencia del dólar en las transacciones, las criptomonedas podrían ganar protagonismo Reino Unido: El Reino Unido podría ser uno de los mayores beneficiarios de la reciente imposición de aranceles, ya que enfrenta una carga arancelaria menor en comparación con la Unión Europea. Incluso, si el gobierno británico logra negociar reducciones significativas en los aranceles estadounidenses, el país podría convertirse en un punto clave para redireccionar las cadenas de suministro globales.. Suiza: El país alpino se distingue en Europa por su estabilidad y seguridad. A pesar de haber sido afectado por un arancel del 31% durante la administración Trump, su mercado bursátil está compuesto en gran parte por empresas del sector salud y de consumo básico. Además, el franco suizo es considerado un activo refugio y ha mostrado un desempeño sólido recientemente, beneficiando a los inversores extranjeros que operan en el país. Por otro lado, el retorno de tasas de interés negativas en Suiza podría impulsar un mayor flujo de inversión hacia la renta variable, y dada su baja inflación el impacto de los aranceles debería de ser limitado permitiendo al SNB llevar los tipos al 0%. Perdedores de los aranceles de Trump Frente a los activos que pueden beneficiarse por los aranceles de Trump, encontramos otros muchos que se verán afectados por estas tarifas a las importaciones estadounidenses. Entre estos, destacamos: EEUU: El país se enfrenta a una desaceleración económica y a una pérdida de confianza entre los inversionistas. Los indicadores macroeconómicos podrían deteriorarse aún más debido a la imposición de aranceles, mientras que la inflación podría aumentar más de lo esperado, desafiando las previsiones de Jerome Powell. Entre las compañías más afectadas se encuentran aquellas con una fuerte dependencia del mercado asiático para el abastecimiento de sus productos, como Apple y algunas de las firmas tecnológicas más influyentes, así como Nike, que produce gran parte de su calzado en Vietnam. Aunque el foco ha estado en bienes de consumo como automóviles y bebidas alcohólicas, también es clave observar el impacto en las empresas de logística y transporte global, como Maersk, que juegan un papel fundamental en la distribución de estos productos. Alemania: Más del 20% de las exportaciones de la Unión Europea tienen como destino Estados Unidos, y Alemania, como principal exportador de la región, será uno de los países más perjudicados. Durante años, el índice bursátil alemán ha crecido impulsado por un euro débil y la diversificación de sus empresas, pero su gran dependencia del comercio internacional lo convierte en uno de los países más vulnerables ante las políticas arancelarias de Trump. Empresas como Adidas o Puma, además sufren su dependencia sobre los países asiáticos. Asia: Ha sido el epicentro del impacto de los aranceles impuestos por la administración de Trump. China, que ya soportaba un arancel del 20%, ha visto incrementado este porcentaje hasta el 34%. Sin embargo, otros países como Tailandia, Malasia y, sobre todo, Vietnam también enfrentan fuertes barreras comerciales. En particular, Vietnam se encuentra en una posición crítica, con aranceles que alcanzan el 46%, lo que representa un desafío importante para su economía, que depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos. En un intento por esquivar las restricciones impuestas a China durante la Guerra Comercial 1.0, muchas empresas trasladaron su producción a otros países asiáticos. Sin embargo, esta vez la Casa Blanca ha cerrado esas vías de escape, afectando la estrategia de relocalización de numerosas compañías. Petróleo: Las medidas arancelarias de Trump podrían desacelerar el crecimiento económico global, reduciendo la demanda de materias primas, incluso en un contexto de debilidad del dólar. El mercado del petróleo se encuentra en una encrucijada: por un lado, Estados Unidos busca aumentar la oferta, mientras que por el otro, una caída en la demanda podría presionar a la baja los precios. Esto ocurre en un periodo del año en el que el consumo de crudo es estacionalmente más bajo, lo que podría agravar aún más la situación del sector.

