Las acciones de Apple registraron ayer una subida cercana al 3%, a la que se suma hoy un avance adicional del 1,75%. Este impulso se debe a un conjunto de noticias positivas: una revisión al alza del precio objetivo por parte de JP Morgan, el anuncio de un nuevo AirTag y las expectativas de un acuerdo con Intel para la fabricación de chips destinados a futuros modelos de iPhone.

Actualmente, Apple no atraviesa su mejor momento. La compañía fue recientemente adelantada por Alphabet en capitalización bursátil, situándose así en el tercer puesto del índice de referencia. Además, los inversores han penalizado su desempeño y el valor acumula una caída cercana al 3% en lo que va de año.

Una de las principales críticas que recibe la firma es su falta de innovación en el ámbito de la inteligencia artificial, tanto en el desarrollo como en la integración de nuevas aplicaciones. Esta percepción podría lastrar su evolución futura si no presenta productos o servicios que demuestren un avance claro en esta tecnología.

Las acciones de Apple reciben una mejora de precio objetivo

A pesar las última críticas, JP Morgan ha elevado el precio objetivo de las acciones de Apple hasta los 315 dólares, desde los 305 dólares anteriores. Esto supone un potencial de revalorización del 23% respecto al precio actual de la acción, que cotiza en torno a los 255 dólares. La mejora llega justo antes de que Apple publique resultados este jueves, y se basa en dos factores principales:

Una demanda más sólida de lo esperado para el iPhone 17.

Una reducción prevista de los gastos operativos, que podría mejorar los márgenes.

Apple e Intel: así será la nueva colaboración en chips

Otro factor que está impulsando la cotización de Apple son las expectativas en torno a su colaboración con Intel, ya que está previsto que ambas compañías estrechen su colaboración. Según las previsiones, Intel comenzará a fabricar chips para Apple a partir de 2028, utilizando su proceso 14A, inicialmente para los modelos no Pro del iPhone.

Esto no implica que Apple vaya a romper con TSMC, que seguirá siendo su principal socio, pero sí supone una diversificación del riesgo en su cadena de suministro, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y alta demanda de semiconductores.

Además, las acciones también están viéndose impulsadas por el anuncio de la compañía versión del AirTag, el dispositivo de localización de la firma. Este modelo incorpora un mayor rango de detección, distintas mejoras en el chip interno, un mayor volumen de sonido y varia sactualizaciones de software. A pesar de las mejoras, Apple mantendrá el precio en 29 dólares, lo que podría impulsar las ventas del accesorio.

