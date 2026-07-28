Las acciones de ASML registraron ayer fuertes caídas registrando su nivel más bajo desde junio después de que un informe revelara que una empresa china respaldada por el Estado ha comenzado la producción en masa de equipos de litografía DUV, una tecnología utilizada para fabricar semiconductores y que hasta ahora ha estado dominada por un reducido grupo de compañías internacionales.

La noticia fue suficiente para provocar una rápida corrección en todo el sector de equipos para chips. Además de ASML, otras compañías como ASM International, BE Semiconductor, Applied Materials, Lam Research, Nikon o Canon también sufrieron importantes descensos, reflejando la preocupación del mercado por el avance tecnológico de China en una industria considerada estratégica.

Sin embargo, más allá de la reacción bursátil, la noticia tiene una lectura mucho más profunda. El verdadero mensaje no es que China haya alcanzado tecnológicamente a ASML, sino que continúa reduciendo su dependencia de Occidente en uno de los eslabones más complejos de toda la cadena de valor de los semiconductores.

¿Por qué caen las acciones de ASML?

Según el informe, la compañía china habría comenzado a fabricar equipos de litografía ultravioleta profunda (DUV) por inmersión y tendría previsto producir alrededor de cinco máquinas este año y unas veinte durante el próximo ejercicio. Aunque estas cifras siguen siendo reducidas y el desarrollo todavía se encuentra en una fase inicial, el mercado reaccionó con fuerza al interpretar que China está acelerando su capacidad para fabricar sus propias herramientas de producción de chips.

La preocupación de los inversores no responde tanto al impacto inmediato sobre las cuentas de ASML como a las implicaciones a largo plazo. Durante años, la compañía holandesa ha mantenido una posición prácticamente monopolística en las máquinas de litografía más avanzadas, un liderazgo que le ha permitido convertirse en una de las empresas tecnológicas más importantes de Europa.

Cualquier indicio de que China pueda desarrollar alternativas propias reduce, al menos parcialmente, esa ventaja competitiva y obliga al mercado a replantearse el potencial de crecimiento futuro del grupo.

China acelera su independencia tecnológica en la fabricación de chips

La noticia llega en un momento en el que Pekín está intensificando sus esfuerzos para construir una cadena de suministro completamente nacional en la industria de los semiconductores.

Durante los últimos meses hemos visto cómo las compañías chinas han acelerado su desarrollo en distintos segmentos estratégicos. El debut bursátil de CXMT, uno de los principales fabricantes chinos de memorias DRAM, puso de manifiesto el creciente interés de los inversores por los campeones nacionales de la inteligencia artificial. Ahora, el foco se desplaza hacia la fabricación de las propias máquinas necesarias para producir esos chips.

Este proceso responde, en gran medida, a las restricciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados sobre la exportación de tecnologías avanzadas. Paradójicamente, las limitaciones para acceder a maquinaria occidental han incentivado enormes inversiones públicas y privadas destinadas a desarrollar alternativas nacionales.

Por ello, el mercado empieza a valorar que la estrategia de contener el avance tecnológico chino podría estar produciendo un efecto inesperado: acelerar el nacimiento de una industria local cada vez más competitiva.

ASML mantiene el liderazgo, pero el mercado mira más allá

A pesar de la fuerte reacción bursátil, la posición competitiva de ASML continúa siendo muy sólida.

Las máquinas cuya producción habría comenzado en China corresponden a tecnología DUV, muy inferior a las sofisticadas máquinas EUV que fabrica ASML y que resultan imprescindibles para producir los chips de inteligencia artificial más avanzados. Además, la propia compañía holandesa continúa sin poder exportar sus equipos EUV a China debido a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, mientras que incluso las máquinas DUV más avanzadas también están sujetas a importantes limitaciones.

En consecuencia, el liderazgo tecnológico de ASML no parece estar amenazado en el corto plazo.

Sin embargo, la reacción del mercado demuestra que los inversores descuentan escenarios de largo recorrido. Hace apenas unos años parecía impensable que China pudiera desarrollar sus propias máquinas de litografía. Hoy esa posibilidad ya forma parte del debate.

La carrera por la inteligencia artificial ya no consiste únicamente en diseñar mejores modelos o fabricar más chips. También implica controlar toda la cadena de suministro, desde las memorias hasta las máquinas que permiten fabricar los semiconductores. Y en esa carrera, China está avanzando con mayor rapidez de la que muchos inversores esperaban.

Las acciones de ASML cayeron ayer un 8,41%. En lo que llevamos de año, no obstante, las acciones de ASML suben más de un 50%.

¿Cómo comprar acciones de ASML?

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