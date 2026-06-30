Las acciones de ASML Holding vuelven a brillar en bolsa tras dispararse más de un 7%, consolidando un excelente comportamiento en el mercado y poniendo el broche de oro a un primer semestre muy positivo. La compañía se suma así al sólido desempeño que han registrado la mayoría de las empresas vinculadas al auge de la Inteligencia Artificial, uno de los grandes motores de los mercados en lo que va de año.

ASML cierra un primer semestre de récord

ASML es, a día de hoy, una pieza clave en la fabricación de microchips. No se dedica a producirlos directamente, sino a desarrollar las máquinas que hacen posible su fabricación: los equipos de litografía. Gracias a esta posición única dentro de la cadena de suministro de semiconductores, muchos la consideran la compañía tecnológica más importante de Europa.

En los mercados financieros, ASML ha vuelto a demostrar su fortaleza pese a las dudas que, en el muy corto plazo, han rodeado al sector de la inteligencia artificial. La compañía ha logrado recuperarse con rapidez y acumula una revalorización mayor al 7,05% en la última semana. Si se amplía la perspectiva, el comportamiento es todavía más destacado: solo en junio, sus acciones avanzaron un 20%, mientras que, desde comienzos de año, el valor bursátil de la empresa registra un crecimiento del 70%.

Y por si estos resultados no fueran suficientes para cerrar un primer semestre excepcional, ASML puso el broche final con una nueva sesión alcista, situándose entre las compañías más beneficiadas del Euro Stoxx 50 en la última jornada del semestre.

¿Qué hay detrás del último impulso bursátil de las acciones de ASML?

El sólido comportamiento que han mostrado hoy las acciones de ASML responde a una combinación de factores que han impulsado el sentimiento del mercado hacia la compañía.

En primer lugar, los inversores parecen haber dejado atrás las crecientes dudas que habían surgido en torno al sector tecnológico. Tras un periodo de cierta desaceleración en los principales índices estadounidenses, el optimismo regresó con fuerza: el índice tecnológico estadounidense avanzó un 2,07%, mientras que el S&P 500 se revalorizó un 1,18%. Este renovado apetito por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial favoreció la apertura alcista de ASML Holding. Además, al ser considerada el gran referente europeo en la industria de los semiconductores, la compañía se ha convertido en una de las principales beneficiadas de este cambio de sentimiento inversor.

A este contexto favorable se suma otro factor de gran relevancia. A finales de enero, ASML anunció un ambicioso programa de recompra de acciones y, el pasado 22 de junio, confirmó que había mantenido su ejecución diaria durante el mes. Como muestra de ello, la compañía recompró 9.609 acciones el 19 de junio, dentro de un plan que sigue desarrollándose de forma continuada. Esta estrategia supone que la propia empresa está ejerciendo una importante presión compradora sobre sus títulos, reduciendo el número de acciones en circulación y ofreciendo un apoyo adicional a la cotización.

A la espera de los resultados

Sin embargo, el mercado cotiza el futuro, no el pasado. La próxima gran prueba para ASML Holding llegará el 15 de julio de 2026, fecha en la que la compañía publicará los resultados correspondientes al segundo trimestre del año. De cara a esta cita, las expectativas son elevadas. Hace poco tiempo, Wells Fargo & Company, una de las instituciones financieras más relevantes del mundo, ha mostrado una gran confianza en la capacidad de la empresa para presentar unas cifras sólidas, respaldando una valoración optimista sobre el trimestre y elevando su precio objetivo de la acción a 2.200 dólares.

A ello se suma que el consenso de analistas continúa reforzando sus expectativas sobre la compañía. En este contexto, el renovado optimismo hacia el sector tecnológico parece haber llevado a muchos inversores a volver a fijarse en ASML, conscientes tanto del elevado nivel de expectativas que rodea a la empresa como de la cercanía de unos resultados trimestrales que podrían marcar el rumbo de su cotización en los próximos meses. Ante ese escenario, muchos prefieren no quedarse al margen.

El excelente comportamiento de ASML Holding durante la primera mitad del año no responde únicamente a la euforia que rodea a la inteligencia artificial. Su posición de liderazgo en la industria de los semiconductores, el respaldo de los analistas, el programa de recompra de acciones y la mejora del sentimiento hacia el sector tecnológico han reforzado la confianza de los inversores.

No obstante, el verdadero reto está aún por delante. La publicación de los resultados del segundo trimestre será la primera gran prueba para comprobar si las elevadas expectativas que descuenta el mercado están justificadas. Si la compañía consigue volver a superar las previsiones, podría reforzar aún más su posición como una de las grandes protagonistas de la tecnología europea. En cambio, cualquier decepción podría traducirse en una mayor volatilidad, especialmente después de la fuerte revalorización acumulada en lo que va de año.