Las acciones de BP se disparan tras presentar resultados

Las acciones de BP cotizan hoy con un 2,6% de subida en la bolsa de Londres, alcanzando las 4,7 libras por título. El motivo es la presentación de sus resultados financieros semestrales, que tuvieron lugar anoche. ¿Cómo han sido sus métricas? Puntos clave de los resultados del primer semestre en BP Los resultados trimestrales de BP en 2025 pueden desglosarse en dos fases: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Primer trimestre 2025 : BP entregó un conjunto sólido de resultados financieros con un beneficio positivo, aunque con ciertos desafíos en la evolución de precios de hidrocarburos.

: BP entregó un conjunto sólido de resultados financieros con un beneficio positivo, aunque con ciertos desafíos en la evolución de precios de hidrocarburos. Segundo trimestre 2025: BP anticipó un aumento en su producción de petróleo y gas respecto al primer trimestre, impulsado por su filial BPX Energy en Estados Unidos, pero con ingresos afectados por la caída en los precios internacionales del petróleo y gas. El beneficio antes de impuestos fue de 2.880 millones de dólares, una caída del 8% con respecto al primer trimestre, pero un incremento del 19% frente al mismo período del año anterior. La deuda neta bajó de 27.000 millones a 26.000 millones de dólares. En el conjunto del año, BP ha mostrado un leve crecimiento en producción, pero con presión en márgenes debido a precios más bajos del crudo y gas. En total, la compañía ha mejorado su beneficio atribuido en un 8,5%, hasta los 2.316 millones de dólares, mientras que el beneficio antes de impuestos ha subido un 2,1%, situándose en los 6.013 millones de dólares. Aun así, los ingresos en el acumulado del año se han visto reducidos a 95.557 millones de dólares, lo que supone una caída del 2,7% respecto al ejercicio anterior. La compañía ha anunciado una revisión empresarial para recortar costes tras superar las previsiones de beneficios en este segundo trimestre. Además, ha dado a conocer que aumentará su dividendo un 4% y que acometerá una recompra de acciones de 750 millones de dólares. Perspectivas de BP para 2026 Las perspectivas de BP para 2026 apuntan a un período de cierta dificultad y ajustes estratégicos. BP ha reducido significativamente su inversión anual prevista en energías de transición, enfocándose más en incrementar la inversión en petróleo y gas hasta 10.000 millones de dólares al año, dejando en segundo plano las renovables. Este cambio refleja un "golpe de timón" estratégico para buscar mejores rendimientos, pero genera incertidumbre sobre el desempeño a largo plazo. El mercado espera que BP tenga volúmenes de producción más bajos durante 2026 antes de un repunte posterior, además de un aumento en la deuda neta en el corto plazo debido a costos de reestructuración y menor flujo de caja libre. La reducción de deuda podría depender en gran parte de la venta de activos. Analistas como Jefferies han rebajado su recomendación para BP, argumentando riesgos crecientes debido a la deuda alta —la más apalancada entre sus pares— y precios del petróleo más bajos en 2025-2026, lo que afecta sus ingresos y flujo de caja. Se proyectan menores ingresos netos entre 2024 y 2026 y limitaciones para mantener programas agresivos de recompra de acciones. En definitiva, para 2026 BP enfrenta un escenario de menor producción temporal, mayor apalancamiento, ajustes en inversión y costes, y depende de estrategias de desapalancamiento para mejorar su posición financiera, mientras los precios del petróleo y las condiciones macroeconómicas juegan un papel clave en su desempeño. Importante hallazgo de hidrocarburos En paralelo a la presentación de sus resultados, BP informó ayer del hallazgo de un notable depósito de hidrocarburos en el bloque Bumerangue, ubicado en aguas profundas del Atlántico, a más de 400 kilómetros de Río de Janeiro, Brasil. Este descubrimiento se hizo en la Cuenca de Santos, zona donde BP concentra sus exploraciones y que ha tenido varios hallazgos importantes recientemente. El pozo alcanzó una profundidad de casi 5.800 metros y atravesó una formación de hidrocarburos de alrededor de 500 metros en un yacimiento de roca carbonatada, calificado por la empresa como de alta calidad. La extensión del área explorada supera los 300 kilómetros cuadrados, equivalente a tres veces la ciudad de Barcelona. BP tiene el 100% de participación en este bloque, adjudicado en diciembre de 2022 durante una licitación de la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil, bajo un modelo de producción compartida con la estatal Pré-Sal Petróleo S.A. Como parte de su estrategia global, la compañía reafirma su compromiso con la inversión en petróleo y gas, tras un descenso importante en sus ganancias en 2024. La empresa planea ampliar aún más su producción global hacia 2030 y 2035. Aunque todavía es temprano para estimar con precisión el tamaño y calidad del yacimiento, los primeros análisis indican una elevada concentración de dióxido de carbono, lo que podría influir en los costos futuros de extracción y procesamiento, por lo que se realizarán estudios adicionales que dependerán de aprobaciones regulatorias. El vicepresidente ejecutivo de producción y operaciones, Gordon Birrell, calificó el hallazgo como un éxito más para el equipo de exploración en un año excepcional y destacó la intención de BP de convertir Brasil en un centro estratégico y competitivo de producción. Además del bloque Bumerangue, BP prevé perforar otro pozo exploratorio en el bloque Tupinambá, también en la Cuenca de Santos, en 2026. Este descubrimiento se suma a otros diez realizados en 2025 por BP en países como Trinidad y Tobago, Egipto, Libia y el Golfo de México, además de avances en Namibia y Angola a través de su sociedad con la italiana Eni. 