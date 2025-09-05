Las acciones de Broadcom suben un 9% en los movimientos previos a la apertura del mercado, después de presentar unos resultados trimestrales por encima de las expectativas.

En concreto, la compañía ha reportado ingresos de 15.950 millones de dólares, frente al consenso de Wall Street de 15.800 millones, según FactSet. Los beneficios por acción se han situado en 1,69 dólares, superiores a la estimación de consenso de los analistas de 1,66 dólares por acción.

Las ventas de semiconductores para IA han ascendido a 5.200 millones de dólares, frente a una estimación de 5.110 millones. La compañía prevé que los ingresos de esta categoría alcanzarán los 6.200 millones de dólares en el cuarto trimestre. Los analistas, por el contrario, proyectaban 5.820 millones de dólares para este último periodo del año.

Además de sorprender con sus cifras, las previsiones para lo que queda de año fueron sólidas. Para el trimestre en curso, Broadcom ha pronosticado unos ingresos de 17.400 millones de dólares, frente a las expectativas de los analistas de 17.000 millones de dólares.

Nuevo cliente clave para Broadcom

El director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, ha hecho referencia a una nueva alianza firmada en los últimos días, al afirmar que la compañía había conseguido un nuevo cliente. Tan afirmó que la compañía ha conseguido más de 10.000 millones de dólares en pedidos del nuevo cliente, que es, ni más ni menos, que OpenAI. Broadcom está ayudando a OpenAI a diseñar y producir un acelerador de inteligencia artificial a partir de 2026, entrando en un terreno que hasta ahora estaba siendo dominado con puño de hierro por Nvidia. Por el momento, Broadcom genera ingresos más repartidos entre hardware y software, con márgenes fuertes pero un crecimiento mucho más moderado que Nvidia.

Los semiconductores de Broadcom compiten en diversas categorías, como redes, banda ancha, almacenamiento en servidores, conectividad inalámbrica e industrial. La empresa también es líder en el mercado de circuitos integrados específicos para aplicaciones de inteligencia artificial (ASIC) de alta gama, y ayuda a grandes empresas tecnológicas a diseñar chips personalizados para IA.

Comportamiento de las acciones de Broadcom

Las acciones de Broadcom suben más del 100% desde su mínimo en abril, sumando aproximadamente 730.000 millones de dólares al valor de mercado de la compañía y convirtiéndola en la tercera empresa con mejor rendimiento del índice Nasdaq 100 y una de las 10 empresas más grandes del mundo.

En este 2025, la compañía se ha disparado un 32% y desde hace 12 meses ha multiplicado por dos su valor.