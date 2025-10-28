Las acciones de Cellnex retroceden hoy cerca de un 2%, lastradas por las dudas con las que mercado afronta su presentación de resultados, prevista para este viernes 7 de noviembre, y su última ejecución de reducción de capital.

El mercado duda y lastra las acciones de Cellnex

Cellnex se encuentra finalizando un proceso de reducción de capital mediante la amortización de algo más de 24 millones de acciones propias, lo que representa el 3,41% de su capital social. La finalidad es mejorar la rentabilidad para el accionista y reforzar su estructura financiera, en línea con el programa de recompra comunicado para completar 800 millones de euros en 2026.

Esta reducción de capital se produce en un momento en el que la compañía se encuentra avanzando en un plan estratégico de desinversión de activos no esenciales para concentrar recursos en actividades centrales. Este plan, por el que Cellnex acometió a mediados del mes de octubre la venta de su negocio de centro de datos en Francia a la firma de inversión Vauban Infra Fibre por unos 391 millones de euros, está generando ciertas dudas entre los inversores por el impacto a corto plazo en los ingresos del grupo y sus perspectivas de expansión. Además, tras su última presentación de resultados, en los que Cellnex no cumplió las previsiones de beneficio por acción e ingresos y se quedó por debajo de las expectativas del consenso, el mercado muestra cierto nerviosismo ante la próxima presentación del grupo, lo que está penalizando la cotización de la compañía en las últimas semanas.

En este escenario, las recientes rebajas de calificación por parte de algunas casas de análisis, junto con recomendaciones menos optimistas y ajustes de precios objetivo por parte de BNP Paribas y Morgan Stanley, contribuyen a la presión vendedora sobre las acciones de Cellnex, que en la jornada de hoy se sitúan como las más bajistas del Ibex 35.

Con la caída de hoy, las acciones de Cellnex acumulan un 6,5% de bajada en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Cellnex?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Cellnex (CLNX.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.