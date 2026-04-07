Las acciones de Cellnex suben más de un 5% en la jornada de hoy a pesar de que no hay grandes noticias positivas alrededor de la compañía. De hecho, hay algunos puntos negativos. ¿Qué está pasando con Cellnex?

Las acciones de Cellnex despuntan

La semana pasada BlackRock aumentó su participación en Cellnex desde el 4,968% hasta el 5%. Esto no supone ni mucho menos una gran ampliación de la posición, pero aún así puede que haya inversores que lo valoren como algo positivo. Sin embargo, la realidad es que hoy, pese a la notoria subida que experimentan las acciones de Cellnex, vemos más noticias negativas que positivas.

El sentimiento es positivo, pero los tipos siguen al alza

Los tipos de interés de la deuda pública siguen al alza, lo que suele empujar a las acciones de Cellnex a la baja por su elevado endeudamiento. Para hacernos una idea, normalmente el mercado valora como positiva un ratio deuda neta/EBITDA de menos de 3,5 veces, mientras que Cellnex tiene una ratio superior a las 6 veces. Esta ratio compara la deuda menos la caja de la compañía, frente a los beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones. De esta manera se ve cuantos años son necesarios para repagar esa deuda neta si destinamos todo el beneficio “bruto” de la empresa. Lógicamente, a una empresa tan endeudada le afecta la evolución de los tipos de interés porque tiene un impacto directo en los beneficios de la compañía.

Problemas en el sector

Una disputa en Italia está poniendo en cuestión uno de los pilares del negocio de las torres de telecomunicaciones en Europa. Telecom Italia y Fastweb quieren rescindir antes de tiempo sus contratos con Inwit, cuando estos acuerdos a largo plazo (hasta 2038) eran precisamente lo que daba estabilidad y visibilidad de ingresos al sector.

Romper completamente la relación sería muy complicado, ya que construir todas las torres necesarias llevaría mucho tiempo, pero desde luego se podrían negociar unas nuevas condiciones que sean peor para las empresas de torres de telecomunicaciones. Cellnex es una de las empresas que podría verse perjudicada por estas nuevas condiciones, ya que además tiene una parte muy importante de su negocio en Europa. Esto pondría mayor presión a los márgenes de una empresa, que como ya hemos comentado, está muy endeudada y necesita generar caja para reducir ese apalancamiento.

Las acciones de Cellnex suben un 10% en este 2026.

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