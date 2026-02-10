Coca Cola, el gigante de los refrescos, se desploma en premarket. Las acciones de Coca Cola cotizan en rojo antes de la apertura del mercado, y la razón es clara: unos resultados que no han sido bien recibidos por los inversores.

Las acciones de Coca Cola caen, pero muestran fortaleza

The Coca‑Cola Company es una de las mayores empresas de bebidas del mundo, con un portafolio que abarca mucho más que su icónica bebida. Entre sus principales líneas encontramos:

Bebidas gaseosas (Sparkling Soft Drinks). Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes.

Hidratación y deportes (Waters & Sports). Dasani, Ciel, smartwater, Powerade.

Jugos, lácteos y plant‑based. Minute Maid, Del Valle, fairlife, AdeS.

Té y café. Costa Coffee, Fuze Tea, Gold Peak.

Bebidas alcohólicas listas para tomar. Topo Chico Hard Seltzer, Jack Daniel’s & Coca‑Cola.

Opera en más de 200 países y su modelo de negocio combina la producción de concentrados con una red global de embotelladores, uno de sus activos más valiosos. Su red es tan eficiente que incluso otras compañías, como Monster Beverage, de la cual Coca Cola es accionista, la utilizan.

Coca Cola es una compañía cuyo atractivo no depende únicamente del precio de la acción, sino de su dividendo constante y su crecimiento moderado pero estable. A pesar del impacto de estos resultados, que provoca una caída del 4% antes de la apertura, las acciones de Coca Cola muestran fortaleza en múltiples temporalidades:

+12% en un mes

+10% en seis meses

+22% en doce meses

La pregunta ahora es: ¿podrá mantener esta tendencia positiva tras el tropiezo en ingresos?



Coca Cola Zero impulsa el crecimiento, pero no basta para compensar la debilidad en ingresos

Coca Cola presentó un trimestre en el que el volumen y los beneficios crecieron, impulsados por un fuerte desempeño de Coca Cola Zero, pero aun así los ingresos quedaron por debajo de lo esperado por primera vez desde 2020, lo que provocó una caída brusca de la acción.

El mercado lo interpretó como una señal negativa porque, aunque la compañía vende más unidades, no está convirtiendo ese crecimiento en ingresos al ritmo previsto, generando dudas sobre la capacidad de sostener el crecimiento en un entorno más competitivo y con categorías en retroceso. Coca Cola entregó un trimestre con más volumen, más beneficios y un fuerte desempeño de Coca Cola Zero.

Pero el fallo en ingresos, fue suficiente para desencadenar la mayor caída de la acción antes de la apertura, en lo que llevamos de año.



¿Sigue siendo Coca‑Cola un valor defensivo? Claves para entender su comportamiento

Coca Cola es el ejemplo clásico de un activo defensivo dentro del mercado estadounidense. Pertenece al sector de consumo básico, donde la demanda se mantiene estable incluso en recesiones. Además, es uno de los ‘Dividend King’, con más de 60 años consecutivos aumentando el dividendo.

¿Por qué se considera un valor refugio?

Demanda inelástica. Los consumidores mantienen sus hábitos de compra incluso en crisis. Son productos baratos y recurrentes.

Los consumidores mantienen sus hábitos de compra incluso en crisis. Son productos baratos y recurrentes. Dividend King: más de 50 años aumentando el dividendo y un dividend yield estable entre 2,6% y 3%

más de 50 años aumentando el dividendo y un dividend yield estable entre 2,6% y 3% Pricing power: Puede subir precios sin perder ventas de forma significativa.

Puede subir precios sin perder ventas de forma significativa. Baja volatilidad (beta baja): KO suele moverse menos que el S&P 500, lo que la convierte en un refugio cuando los sectores de crecimiento sufren.

Los valores defensivos protegen en caídas, pero se quedan atrás en mercados alcistas explosivos, especialmente frente a tecnológicas.

Cómo comprar acciones de Coca‑Cola desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder fácilmente a acciones de Coca‑Cola (KO.US), uno de los valores más estables y reconocidos del mercado global. Al igual que ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en la compra como en la venta, lo que convierte a XTB en una opción competitiva para inversores que buscan construir posiciones a largo plazo en compañías consolidadas como Coca‑Cola.