Las acciones de Deoleo se han anotado una revalorización del 14% esta semana, hasta alcanzar los 0,336 euros. El entusiasmo está en auge desde el lunes, día en que saltó a los medios la noticia que lo explica todo: los fondos propietarios de la compañía han puesto formalmente en marcha el proceso de venta.

Deoleo avanza en su proceso de venta

El grupo aceitero Deoleo ha abierto en las últimas semanas la recepción de ofertas no vinculantes por su negocio, asesorada por KPMG y el banco de inversión William Blair. El proceso contempla todo tipo de opciones, desde una venta total hasta el traspaso selectivo de activos concretos.

Los fondos de capital privado Alchemy Partners, con cerca del 41% del capital, y CVC, con aproximadamente el 30% en el cómputo total del holding, llevan tiempo queriendo monetizar su inversión y ya habían anunciado en marzo su intención de escuchar ofertas durante 2026.

Los inversores interpretan este hito como el inicio formal de una operación que podría materializarse en los próximos meses, lo que ha generado un importante flujo de compras especulativas sobre el valor ante la posibilidad de que una eventual oferta incluya una prima respecto a la cotización actual.

Competencia entre varios compradores internacionales

Lo que más ha alimentado el optimismo del mercado e impulsado las acciones de Deoleo es la competencia entre varios grupos interesados, con la presencia de destacados actores industriales procedentes de Italia, Francia y España.

Coricelli y NewPrinces avanzan en el proceso

Coricelli y NewPrinces, dos empresas familiares italianas, ya han sido confirmadas en la segunda fase del proceso. Coricelli, fundada en 1939 y con una facturación cercana a los 400 millones de euros en 2025, presentó una oferta no vinculante por determinados activos de Deoleo, especialmente los orientados al mercado estadounidense, donde también mantiene una importante presencia.

Dcoop y Lesieur también figuran entre los candidatos

Dcoop, la cooperativa andaluza y mayor envasador de aceite de oliva del mundo, con una facturación de 1.421 millones de euros en 2025, lleva meses mostrando públicamente su interés y ha confirmado que la ventana de venta está abierta.

Por su parte, el grupo francés Lesieur, perteneciente al Grupo Avril y con una cifra de negocio de 8.200 millones de euros, también figura entre los potenciales compradores.

Deoleo, una compañía saneada y con un ambicioso plan de crecimiento

El mercado recibe con optimismo el proceso de venta de una compañía que ha transformado por completo su perfil financiero. Bajo la dirección de Ignacio Silva, Deoleo cerró 2025 con un EBITDA de 50 millones de euros (+50% interanual), un beneficio neto de 20 millones y una deuda neta de 86 millones, refinanciada con BlackRock (60%) y JP Morgan (40%).

La empresa se encuentra muy lejos de los elevados niveles de endeudamiento que llegaron a poner en riesgo su supervivencia antes de la reestructuración acometida en 2020. Además, su plan estratégico hasta 2028 contempla duplicar el EBITDA actual y consolidar a Estados Unidos como su mercado estratégico.

Cotización de las acciones de Deoleo

La revalorización registrada esta semana se suma a un comportamiento bursátil ya muy destacado durante 2026, en el que las acciones de Deoleo acumulan una subida del 81% desde comienzos de año.

Fuente: Plataforma de XTB

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