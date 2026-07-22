Las acciones de Enagás cotizan al alza tras presentar los resultados correspondientes al primer semestre de 2026. Aunque las cifras reflejan un descenso del beneficio operativo respecto al año anterior, el mercado ha recibido positivamente unas cuentas ligeramente por encima de las previsiones y, sobre todo, el mantenimiento de los objetivos para el conjunto del ejercicio.

La compañía continúa atravesando un año de transición marcado por la presión sobre su negocio regulado, aunque los inversores parecen mirar más allá de los resultados actuales. El nuevo marco regulatorio previsto para 2027, el creciente peso del negocio internacional y el desarrollo de grandes proyectos ligados al hidrógeno podrían convertir a Enagás en una de las utilities con mayor potencial de recuperación en los próximos años.

Cifras clave de los resultados de Enagás

Ingresos: 464,4 millones de euros, +1% interanual.

464,4 millones de euros, +1% interanual. EBITDA: 314 millones de euros, -4,7% interanual, ligeramente por encima de las previsiones del mercado (303 millones de euros).

314 millones de euros, -4,7% interanual, ligeramente por encima de las previsiones del mercado (303 millones de euros). Beneficio neto recurrente: 118,6 millones de euros, -8,6% interanual, también superior a las estimaciones de consenso (117 millones de euros).

118,6 millones de euros, -8,6% interanual, también superior a las estimaciones de consenso (117 millones de euros). Deuda neta: 2.305 millones de euros, reduciéndose desde los 2.475 millones registrados al cierre de 2025.

2.305 millones de euros, reduciéndose desde los 2.475 millones registrados al cierre de 2025. Coste medio de la deuda: 2%, con más del 80% de la financiación contratada a tipo fijo.

2%, con más del 80% de la financiación contratada a tipo fijo. Previsiones para 2026: mantiene un EBITDA de 620 millones de euros y un beneficio neto recurrente de 235 millones de euros, excluyendo el efecto de la rotación de activos.

Los resultados reflejan un negocio en transición

Durante el primer semestre, Enagás elevó sus ingresos un 1% hasta los 464,4 millones de euros, aunque el EBITDA descendió un 4,7%, hasta los 314 millones, mientras que el beneficio recurrente cayó un 8,6%. Pese a ello, la compañía reiteró sus previsiones para 2026, manteniendo un EBITDA estimado de 620 millones de euros y un beneficio recurrente de 235 millones, excluyendo el efecto de la rotación de activos.

Aunque el descenso del EBITDA pueda parecer negativo, la explicación está principalmente en el negocio regulado. La actividad de transporte de gas continúa perdiendo peso dentro del grupo porque la Base de Activos Regulados (RAB) se ha reducido en los últimos años al no haberse realizado grandes inversiones en la red gasista. Al disminuir el volumen de activos sobre el que Enagás obtiene una rentabilidad regulada, la contribución de este negocio al EBITDA también retrocede.

Sin embargo, esta debilidad comienza a verse compensada por el crecimiento del negocio internacional. La aportación de las sociedades participadas aumentó un 7,8% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por la mayor capacidad del gasoducto Trans Adriatic Pipeline (TAP), una muestra de que la estrategia de diversificación internacional empieza a generar resultados.

Otro de los aspectos que sigue respaldando el atractivo del valor es su sólida situación financiera. La deuda neta descendió hasta los 2.305 millones de euros, el coste medio de financiación se mantiene en apenas el 2% y más del 80% de la deuda está contratada a tipo fijo, permitiendo preservar una de las políticas de dividendo más atractivas del sector.

El nuevo marco regulatorio de Enagás podría marcar un punto de inflexión desde 2027

Más allá de los resultados del semestre, probablemente la noticia más importante para los inversores sea la evolución del nuevo marco regulatorio del gas natural para el periodo 2027-2032.

La propuesta presentada por la CNMC supone una mejora significativa respecto al marco actual. Entre las principales novedades destaca el incremento de la Tasa de Retribución Financiera (TRF), que pasaría del 5,44% al 6,46%, permitiendo a Enagás obtener una mayor rentabilidad sobre sus activos regulados. A ello se suma una metodología más favorable que incorpora protección frente a la inflación, actualiza el valor de los activos y reconoce de forma más precisa los costes reales de explotación.

Otro aspecto especialmente relevante es que la nueva regulación incentiva la prolongación de la vida útil de las infraestructuras existentes. Hasta ahora, muchos activos dejaban prácticamente de generar rentabilidad una vez finalizada su vida regulatoria, pese a seguir siendo esenciales para garantizar el suministro energético. El nuevo modelo crea mecanismos específicos para remunerar estos activos maduros, reduce la necesidad de acometer grandes inversiones únicamente para mantener la retribución e incorpora incentivos ligados a la eficiencia operativa, la disponibilidad de las infraestructuras y el desarrollo de gases renovables como el biometano o el hidrógeno.

Si finalmente el texto definitivo mantiene estas líneas maestras, el mercado podría empezar a descontar una mejora del crecimiento del beneficio a partir de 2027.

Teréga impulsa la expansión internacional de Enagás

La otra gran palanca de crecimiento llega desde Francia. Durante este ejercicio Enagás anunció la adquisición del 31,5% de Teréga, el segundo operador del sistema gasista francés, una operación valorada en 573 millones de euros que reforzará su presencia en una de las principales infraestructuras energéticas de Europa.

Teréga gestiona cerca de 5.100 kilómetros de gasoductos y alrededor del 27% de la capacidad de almacenamiento de gas de Francia, convirtiéndose en un activo estratégico tanto para la seguridad energética como para el desarrollo de futuras infraestructuras ligadas al hidrógeno. Además, la compañía estima que esta inversión aportará una rentabilidad cercana al 8%, una mayor generación de caja y una contribución creciente al beneficio entre 2027 y 2032.

Esta adquisición se suma al incremento de participación en la planta de regasificación de Saggas y refuerza la estrategia de diversificación internacional, reduciendo progresivamente la dependencia del negocio regulado español.

El hidrógeno posiciona a Enagás como una infraestructura clave para el futuro energético europeo

El desarrollo del hidrógeno continúa ganando protagonismo dentro de la estrategia de Enagás. Durante el semestre, la compañía ha seguido avanzando en proyectos como H2Med y la Red Troncal Española de Hidrógeno, con nuevos hitos regulatorios, autorizaciones administrativas y procesos para definir la futura demanda de estas infraestructuras. Aunque su impacto financiero todavía tardará algunos años en materializarse, representan una de las principales palancas de crecimiento a largo plazo para la compañía.

Estos proyectos adquieren aún más relevancia en un contexto geopolítico cada vez más incierto. Las tensiones en Oriente Medio y la necesidad de reforzar la independencia energética europea han vuelto a situar las infraestructuras de transporte y almacenamiento de energía entre las prioridades de la Unión Europea. En este escenario, Enagás no solo desempeña un papel clave para garantizar el suministro actual de gas, sino que también aspira a convertirse en uno de los principales operadores de la futura red europea de hidrógeno.

Conviene recordar que el incremento del precio del gas o un mayor volumen de importaciones no se traduce automáticamente en un aumento de los beneficios de Enagás, ya que su negocio es fundamentalmente regulado. Sin embargo, un entorno en el que la seguridad energética vuelve a ser prioritaria sí favorece la inversión en este tipo de infraestructuras y refuerza el valor estratégico de los activos que gestiona la compañía.

Opinión del equipo de análisis de XTB sobre los resultados de Enagás

Los resultados del primer semestre confirman que Enagás sigue atravesando un periodo de transición. La reducción de la Base de Activos Regulados continúa presionando la rentabilidad del negocio tradicional, por lo que es probable que 2026 siga siendo un ejercicio sin grandes catalizadores desde el punto de vista de los beneficios.

Sin embargo, creemos que la reacción positiva del mercado está más relacionada con las perspectivas que con las cifras del semestre. El mantenimiento de las previsiones, el crecimiento del negocio internacional, la adquisición de Teréga y, especialmente, la propuesta del nuevo marco regulatorio para el periodo 2027-2032 podrían marcar un punto de inflexión en la evolución de la compañía.

Además, Enagás continúa reforzando su posicionamiento estratégico dentro del proceso de transición energética europea. Los avances en proyectos como H2Med o la Red Troncal Española de Hidrógeno, unidos al creciente interés de la Unión Europea por reforzar su autonomía energética, sitúan a la compañía en una posición privilegiada para participar en las futuras inversiones en infraestructuras energéticas.

Por último, creemos que uno de los principales argumentos que sigue respaldando la inversión en Enagás es su capacidad para generar una elevada remuneración al accionista. Con una rentabilidad por dividendo cercana al 5,9% a los precios actuales, el valor continúa ofreciendo un perfil atractivo para aquellos inversores que buscan ingresos recurrentes mientras esperan que las nuevas inversiones, la internacionalización y un entorno regulatorio más favorable comiencen a traducirse en un mayor crecimiento del beneficio a partir de 2027.

Las acciones de Enagás suben alrededor de un 1,60% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, además, las acciones de Enagás suben más de un 20%.