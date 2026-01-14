Las acciones de Endesa suben hoy más de un 2% y lideran la sesión del selectivo español. Sin embargo, más allá de las subidas de hoy, se abre una posibilidad muy importante para algunas utilities españolas, pero sobre todo para Endesa. ¿Qué ocurrirá si finalmente no se lleva a cabo el plan de cierre de las nucleares españolas?

Las acciones de Endesa como ganadoras de la reorganización nuclear

El gobierno español aprobó en 2019 un plan de cierre progresivo de centrales nucleares enfocado al periodo 2027-2035. De hecho, según informa el ministerio encargado ya hay una central en desmantelamiento y otra en cese definitivo.

Mapa de ubicación de centrales nucleares en España

Fuente: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.

Sin embargo, la realidad política podría cambiar justo en 2027, que es cuando se esperan elecciones en nuestro país y donde podrían acceder al poder partidos políticos con una perspectiva sobre la energía nuclear totalmente diferente a la del gobierno actual. Esto podría significar que ese plan de cierre finalmente no se ejecute. De hecho, ya se ha solicitado por parte de los propietarios la ampliación del periodo de uso de la primera central que tiene prevista cerrarse en 2027, que es Almaraz 1, hasta el año 2030. En ese sentido, los propietarios de la central: Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) podrían estar apostando precisamente a un cambio de gobierno que acabe con dicho plan de cierre.

¿Qué ha cambiado con respecto a la energía nuclear?

La percepción de la mayoría de la población y de parte de los partidos políticos es de que la energía nuclear es mala, contamina y es muy peligrosa, vistos los incidentes de Chernobyl y Fukushima. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Por un lado, la energía nuclear es una de las más limpias que existen, con estudios indicando que la emisión de Co2 es menor incluso que la de la energía solar. Además, tiene la segunda tasa de mortalidad más baja de las fuentes de energía, incluso incluyendo esos desastres de Chernobyl y Fukushima. A todo esto hay que añadir la necesidad de tener una fuente de energía alternativa a las renovables, que siguen siendo intermitentes, que aporte estabilidad al sistema y que contamine lo mínimo posible. Más aún teniendo en cuenta que nos dirigimos a un mundo intensivo en energía debido al progreso de la IA y los centros de datos.

En este contexto, parece que otros países europeos ya se han dado cuenta de la necesidad de las nucleares, como Italia y la propia Alemania, que ya había cerrado sus centrales pero que se vuelve a enfrentar al debate de reabrirlas. Francia ya tuvo ese debate y en 2023 decidió dar marcha atrás al plan de desmantelamiento progresivo (planeaba reducir el peso de la energía nuclear en el mix energético del país). Por tanto, parece que la narrativa está cambiando y esto podría beneficiar a las energéticas de nuestro país.

¿Qué empresas se beneficiarían de la cancelación del plan de desmantelamiento? Endesa, Iberdrola, Naturgy...

Actualmente en España contamos con 5 centrales nucleares y un total de 7 reactores. De la mayoría de estas centrales se tiene una propiedad dividida entre Endesa, Iberdrola y Naturgy. En concreto, aunque Endesa apunta en su documento sobre nucleares que copa alrededor del 48% de la potencia instalada de energía nuclear, según nuestros cálculos con datos del Ministerio para la Transición ecológica copa el 50% de la capacidad, con 3.704,7 MW. El segundo mayor operador es Iberdrola, con el 42,9% de la capacidad y por último tenemos a Naturgy con alrededor de un modesto 7%. Por ello, si finalmente se cancela el plan de cierre de las centrales nucleares en nuestro país por la formación de un nuevo gobierno en 2027, Endesa sería la principal beneficiada. De hecho, la energía nuclear supone alrededor del 15% de la capacidad instalada neta total de Endesa, mientras que en los 9 primeros meses del 2025 supuso un 41% del total de energía producida por la compañía (la fuente más importante con diferencia), por lo que podemos decir que una extensión de la vida útil real de estas centrales podría suponer un impacto muy positivo en sus cuentas tanto por la parte de producción como por la de extensión de vida útil.

Endesa amortiza las centrales nucleares entre 44-50 años, pero actualmente la vida útil recogidas en balance es de alrededor de 6 años, que coincide con el plan de desmantelamiento. Una cancelación supondría desbloquear un valor oculto de estos activos.

En definitiva, las utilities españolas podrían tener en 2027 un año clave, tanto para lo bueno como para lo malo.

Las acciones de Endesa cotizan planas en este 2027.

Fuente: Plataforma de XTB

