Ferrovial debutará en el Nasdaq 100. La constructora entrará en el índice, uno de los más importantes del mercado de Estados Unidos, el próximo 22 de diciembre, en un movimiento con el que reforzará su visibilidad y liqudez dentro del mercado americano. Este hito, si bien no cambia sus fundamentales de negocio, podría reducir su coste de capital y consolidar su cuota estadounidense dentro del sector de concesiones e infraestructuras, ademá de traer consigo un flujo adicional de capital y mayor seguimiento por parte de gestores globales. Con esta inclusión, Ferrovial también pasará a formar parte del universo de ETFs y fondos indexados que replican el Nasdaq 100, lo que implicará compras inmediatas en la fecha efectiva de inclusión. La experiencia empírica en grandes índices muestra que las entradas suelen ir acompañadas de repuntes de volumen.

Impacto para la liquidez de Ferrovial

La incorporación al Nasdaq 100 aumenta la base potencial de accionistas en Estados Unidos y a nivel global, con más analistas cubriendo el valor y más flujos sistemáticos de productos cuantitativos y benchmarkados al índice. A corto plazo, la inclusión puede apoyar la cotización de Ferrovial vía compras obligadas mientras que a medio plazo, el comportamiento volverá a depender de ejecución en proyectos, márgenes y disciplina de capital.

Ferrovial se convierte en pionera

Ferrovial subraya esta entrada como un hito en su estrategia de crecimiento global y de profundización en el mercado de capitales estadounidense, tras más de 20 años de presencia operativa en Norteamérica. Ser la primera firma del Ibex 35 con acciones ordinarias cotizando y ahora también indexadas en el Nasdaq 100 refuerza su posicionamiento frente a comparables europeos, y puede facilitar la financiación de grandes proyectos de infraestructuras en Estados Unidos a un coste de capital más competitivo.

Las acciones de Ferrovial suben un 1,2% en estos momentos. Durante 2025, la constructora española acumula una revalorización del 40,5%.

