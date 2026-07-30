Fluidra, la compañía catalana líder mundial en equipamiento y soluciones conectadas para piscinas y wellness, acaba de presentar sus resultados correspondientes al primer semestre del año (que incluyen el desglose del segundo trimestre), comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura del mercado. Las cifras confirman una aceleración del negocio tras un primer trimestre más flojo, aunque con un beneficio contable presionado por mayores costes extraordinarios. Tras la presentación, las acciones de Fluidra cotizan en positivo en la zona alta del Ibex 35, donde también se sitúan otras empresas que han presentado resultados, como BBVA o Sacyr. ¿Qué hay detrás?

Las cifras clave de los resultados de Fluidra del primer semestre

Entre enero y junio, Fluidra facturó 1.258 millones de euros, un 5% más a tipo de cambio constante (un 2,6% en términos reportados, lastrado por la debilidad del dólar). El Ebitda ajustado alcanzó 321 millones de euros, un 6% más a divisa constante, con un margen del 25,5%, prácticamente en línea con el año anterior gracias a un margen bruto estable y a un control de costes disciplinado.

El beneficio neto ajustado, la métrica que excluye extraordinarios y que la compañía usa como referencia de guidance, fue de 175 millones de euros, un 7% más a moneda constante, con un BPA ajustado de 0,91 euros. Sin embargo, el beneficio neto reportado (atribuido) cayó a 126 millones de euros, un 7,1% menos que en el mismo semestre de 2025, penalizado por un fuerte aumento de los gastos de reestructuración, integración y retribución en acciones, vinculados al plan de eficiencia y al cierre de un centro de I+D en Francia, que se han más que duplicado este año hasta los 35 millones de euros.

En el balance, la compañía siguió reduciendo apalancamiento: la deuda financiera neta se situó en torno a 1.100 millones de euros, con un ratio deuda neta/Ebitda de 2,2 veces, una décima menos que hace un año, apoyado en una mejora del capital circulante operativo (ONWC), que cayó un 7% interanual hasta 498 millones de euros.

Por regiones, todas crecieron a tipo de cambio y perímetro constantes: Europa lideró con un +5% (el sur de Europa avanzó un 8,1% en términos reportados), Norteamérica +4% a divisa constante (aunque -1,6% en reportado por el efecto dólar) y el resto del mundo +3%.

Comparativa con el trimestre anterior: el negocio se dispara en primavera-verano

Al aislar el segundo trimestre (abril-junio) descontando el primero, Fluidra facturó 694 millones de euros, un 5% más interanual y un 4% en términos orgánicos, y un 1% por encima de las expectativas del consenso. El Ebitda ajustado del trimestre se situó en 197 millones de euros, con un margen del 28,4%, un 3% por encima del consenso (191 millones) y 60 puntos básicos mejor de lo esperado.

La comparación secuencial es reveladora: frente a los 564 millones de euros de ventas y el margen Ebitda ajustado del 22,0% del primer trimestre, el segundo trimestre supone un salto de en torno al 23% en ventas y de casi el 59% en Ebitda ajustado, con una mejora de margen de más de 6 puntos porcentuales. Este patrón es coherente con la estacionalidad propia del negocio de piscinas: el segundo trimestre concentra la temporada alta de instalación y mantenimiento en el hemisferio norte, por lo que la aceleración era esperable, pero su intensidad —batiendo las previsiones de bancos como JP Morgan, que anticipaba 695 millones de ventas y un margen del 27,7%— confirma que el negocio ganó tracción real y no solo estacional.

Otros hitos de Fluidra: adquisición, recompra y guidance intacto

Junto a los resultados, Fluidra anunció un acuerdo para adquirir Hydrapro, fabricante francés de productos químicos para tratamiento de agua de piscinas (con ventas de unos 30 millones de euros), operación que se espera cerrar a principios de 2027 y que refuerza su presencia en el mercado francés. También avanza la compra de Riaan Pool Group en Sudáfrica, prevista para el tercer trimestre, y Aiper —la marca de robots limpiafondos en la que Fluidra tiene un 27%— creció un 21% en ventas en el semestre.

La compañía lanzó además un programa de recompra de acciones de hasta 40 millones de euros, y confirmó sin cambios su guía para el conjunto de 2026: crecimiento de ventas de entre el 3% y el 7% a tipo de cambio constante, margen Ebitda ajustado de entre el 23,3% y el 24,3%, y crecimiento del BPA ajustado de entre el 4% y el 13%.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Fluidra

Estos resultados son un punto de inflexión relevante para la narrativa de Fluidra en 2026. Tras un primer trimestre decepcionante, con un Ebitda ajustado un 6% por debajo del consenso y una acción que llegó a perder más de un 30% desde sus máximos de febrero, el mercado necesitaba una prueba de que la debilidad no era estructural sino de calendario y mix. El segundo trimestre la aporta con contundencia: crecimiento por encima de lo esperado en ventas, un margen Ebitda del 28,4% que bate holgadamente las previsiones de bancos como JP Morgan, y una mejora sustancial del capital circulante que sigue reduciendo el apalancamiento. La reacción bursátil de hoy refleja precisamente ese alivio: el negocio subyacente y la disciplina de costes siguen intactos pese a un entorno macro complicado (aranceles, dólar débil, presión sobre la nueva construcción residencial en Estados Unidos).

Dicho esto, conviene no perder de vista la letra pequeña. La caída del 7,1% en el beneficio neto reportado, aunque explicada por costes de reestructuración no recurrentes, recuerda que el “plan de eficiencia” de 120 millones a cinco años tiene un coste de ejecución real que está pesando en el resultado contable mientras tarda en materializarse en ahorros (solo 15 millones generados en el semestre). Además, la fortaleza de Norteamérica en divisa constante convive con un retroceso reportado del 1,6%, lo que deja a la compañía expuesta a la evolución del dólar en la segunda mitad del año. Con todo, el mantenimiento íntegro del guidance anual, el nuevo programa de recompra de 40 millones y el apetito adquisitivo (Hydrapro, Riaan, Aiper) transmiten una señal de confianza de la dirección que, combinada con una valoración que sigue por debajo de los objetivos de precio del consenso, hace de Fluidra un valor a seguir de cerca de cara al segundo semestre, especialmente si la comparativa interanual se mantiene favorable en los próximos trimestres.

Cotización de las acciones de Fluidra

El mercado ha recibido bien las cifras, ya que las acciones de Fluidra repuntan un 3% en estos momentos. La cotizada llegaba a esta cita con el valor entre los peores del índice en lo que va de año (-18% acumulado), por lo que el incremento de hoy le permite suavizar estas caídas, aunque igualmente permanece entre los peores valores del Ibex 35 durante este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

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