Uno de los valores más polémicos del mercado estadounidense, catalogado como memestock y con una película dedicada a su historia, ha arrancado 2026 con fuerza. Las acciones de GameStop acumulan una subida cercana al 18,5%, un movimiento que había pasado relativamente desapercibido hasta ayer, cuando el valor registró un impulso adicional superior al 4% tras conocerse que Michael Burry, uno de los inversores más reconocidos de Wall Street, ha tomado posiciones en la compañía.

Michael Burry apuesta por GameStop

GameStop es una empresa estadounidense que combina varios modelos de negocio: venta de hardware y accesorios (consolas, monitores), videojuegos, coleccionables y cartas, además de servicios de recompra y reventa.

En los últimos años, la compañía ha intentado reducir su dependencia del retail físico, cerrando tiendas para recortar costes y orientándose hacia segmentos de mayor margen como los coleccionables y el mercado de segunda mano.

Actualmente, las acciones de GameStop acumulan un 13% de subida en la última semana y un 18% en lo que llevamos de 2026, un comportamiento que refleja su elevada volatilidad. Como meme stock, GameStop se mueve con frecuencia más por narrativa y especulación que por fundamentales, especialmente debido a la fuerte presencia de inversores minoristas.

La entrada de Michael Burry añade un nuevo elemento a esta dinámica. El inversor, conocido mundialmente por la película The Big Short, afirmó que ha estado acumulando acciones y que confía en la dirección actual de la compañía, adoptando una visión de largo plazo.

¿Cómo afectará la apuesta de Burry a las acciones de GameStop?

Aunque la noticia sorprendió al mercado, no es la primera vez que Burry invierte en GameStop. Ya en 2019, cuando las acciones cotizaban por debajo de nueve dólares, adquirió acciones a través de su fondo Scion Asset Management, que posteriormente vendería, por lo que conoce bien la compañía y su proceso de transformación.

A corto plazo, el efecto es claro: la entrada de un inversor de renombre incrementa la visibilidad mediática del valor y puede reactivar el interés minorista, como se vio en la subida superior al 4% registrada ayer.

A largo plazo, sin embargo, es más difícil anticipar el impacto, ya que GameStop sigue enfrentándose a desafíos estructurales en su modelo de negocio.

¿Por qué GameStop es un “meme stock”?

Se considera meme stock a aquellos valores cuya cotización se mueve principalmente por especulación y narrativa social, más que por sus fundamentales. Ese ha sido el caso de GameStop durante buena parte de su antiguo modelo de negocio. La historia fue tan mediática que incluso inspiró una película de Hollywood, Dumb Money (2023).

La película muestra cómo un grupo de pequeños inversores coordinados a través de redes sociales impulsó un movimiento masivo para desafiar a grandes fondos bajistas que apostaban por la caída —e incluso la posible quiebra— de la compañía. Su objetivo era provocar un short squeeze: elevar el precio de la acción mediante compras continuas hasta obligar a los fondos a cerrar sus posiciones en pérdidas. Y, durante un tiempo, lo consiguieron.

¿Cómo comprar acciones de GameStop?

