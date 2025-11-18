Las acciones de Grifols caen a pesar de las buenas noticias

- Las acciones de Grifols se dejan un 2%
- Nueva expansión en Estados Unidos
- Las acciones de Grifols se dejan un 2%
- Nueva expansión en Estados Unidos
El sentimiento de hoy es negativo y prácticamente ninguna noticia se interpreta como positiva, o simplemente se pasa por alto. Esto es lo que ocurre con las acciones de Grifols, que caen más de un 2% a pesar de que ha recibido la aprobación de un medicamento en Estados Unidos.
Grifols consigue la aprobación de Thrombate III
Las acciones de Grifols caen hoy, pero la compañía ha recibido una buena noticia. En concreto, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha aprobado ampliar el uso de Thrombate III para pacientes pediátricos que han sido diagnosticados con deficiencia hereditaria de antitrombina. El DHA es un trastorno que provoca que la sangre se coagule y el Thrombate III es el medicamento de Grifols para combatir dicho trastorno.
Aunque este medicamento ya se aplicaba en Estados Unidos, ahora se abre aún más mercado para la compañía española, que concentra casi el 60% de sus ingresos entre Estados Unidos y Canadá.
Grifols está poco a poco recuperando la confianza del mercado, a pesar de que tras sus últimos resultados vimos caídas en el precio de sus acciones. Todavía tendremos que ver varios trimestres consecutivos de una generación de caja sólida para que los inversores terminen de confiar en Grifols.
Las acciones de Grifols suben un 8% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Grifols?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Grifols (GRF.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
La CNMC da la razón a Aena y sube las tarifas de los aeropuertos españoles
Walmart supera previsiones y revisa al alza sus proyecciones para el ejercicio fiscal 2026
El S&P 500 vuela tras el optimismo en la IA
Las acciones de Palo Alto caen tras presentar resultados
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.