Las acciones de Grifols caen a pesar de las buenas noticias

El sentimiento de hoy es negativo y prácticamente ninguna noticia se interpreta como positiva, o simplemente se pasa por alto. Esto es lo que ocurre con las acciones de Grifols, que caen más de un 2% a pesar de que ha recibido la aprobación de un medicamento en Estados Unidos.

Grifols consigue la aprobación de Thrombate III

Las acciones de Grifols caen hoy, pero la compañía ha recibido una buena noticia. En concreto, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha aprobado ampliar el uso de Thrombate III para pacientes pediátricos que han sido diagnosticados con deficiencia hereditaria de antitrombina. El DHA es un trastorno que provoca que la sangre se coagule y el Thrombate III es el medicamento de Grifols para combatir dicho trastorno.

Aunque este medicamento ya se aplicaba en Estados Unidos, ahora se abre aún más mercado para la compañía española, que concentra casi el 60% de sus ingresos entre Estados Unidos y Canadá.

Grifols está poco a poco recuperando la confianza del mercado, a pesar de que tras sus últimos resultados vimos caídas en el precio de sus acciones. Todavía tendremos que ver varios trimestres consecutivos de una generación de caja sólida para que los inversores terminen de confiar en Grifols.

Las acciones de Grifols suben un 8% en este 2025.

