- Las acciones de IAG siguen de dulce
- IAG marca máximos históricos
- Las acciones de IAG siguen de dulce
- IAG marca máximos históricos
Las acciones de IAG suben alrededor de un 1,8% en el día de hoy y vuelven a marcar máximos históricos. La compañía está de dulce y borra ya las caídas que sufrió con la guerra en Oriente Medio. Los precios del petróleo son una de las variables clave que han influído en su repunte.
Las acciones de IAG despegan
Las acciones de IAG siguen subiendo y hoy marca máximos históricos. La compañía se está viendo muy beneficiada por las expectativas de un exceso de oferta de petróleo para el 2027 e incluso finales de este año. Esto ha provocado que los precios del petróleo hayan caído a niveles similares a los de antes de la guerra, que era un contexto que ya beneficiaba a la compañía. De hecho, no se descarta que el crudo pueda seguir cayendo si el estrecho de Ormuz recupera su pleno rendimiento a lo largo de los próximos meses.
Sin embargo, todavía no podemos hablar de un coste del combustible que esté en los mismos niveles previos al conflicto. En ese sentido, el precio del jet fuel, que es el combustible para aviones, sigue más de un 30% por encima de los precios del mismo periodo del año anterior.
En cualquier caso, IAG es una de las empresas favoritas del sector y es probable que siga beneficiándose del optimismo actual.
Las acciones de IAG suben un 17,5% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de IAG?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
¿Están afectando los riesgos de retrasos a la valoración de Nvidia?
¿Tiene sentido la caída de hoy en las acciones de Repsol?
El Ibex 35 empieza la semana con mal pie
¿Por qué las acciones de Iberdrola se hunden un 3%?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.