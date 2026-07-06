Las acciones de IAG suben alrededor de un 1,8% en el día de hoy y vuelven a marcar máximos históricos. La compañía está de dulce y borra ya las caídas que sufrió con la guerra en Oriente Medio. Los precios del petróleo son una de las variables clave que han influído en su repunte.

Las acciones de IAG despegan

Las acciones de IAG siguen subiendo y hoy marca máximos históricos. La compañía se está viendo muy beneficiada por las expectativas de un exceso de oferta de petróleo para el 2027 e incluso finales de este año. Esto ha provocado que los precios del petróleo hayan caído a niveles similares a los de antes de la guerra, que era un contexto que ya beneficiaba a la compañía. De hecho, no se descarta que el crudo pueda seguir cayendo si el estrecho de Ormuz recupera su pleno rendimiento a lo largo de los próximos meses.

Sin embargo, todavía no podemos hablar de un coste del combustible que esté en los mismos niveles previos al conflicto. En ese sentido, el precio del jet fuel, que es el combustible para aviones, sigue más de un 30% por encima de los precios del mismo periodo del año anterior.

En cualquier caso, IAG es una de las empresas favoritas del sector y es probable que siga beneficiándose del optimismo actual.

Las acciones de IAG suben un 17,5% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de IAG?

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