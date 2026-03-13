Las acciones de Inditex caen casi un 3% en la jornada de hoy y es de las empresas más bajistas en el Ibex 35. A pesar de que esta misma semana presentó sus cifras, el motivo podríamos encontrarlo de nuevo en el conflicto de Oriente Medio.

¿Cómo afecta el conflicto en Oriente Medio a Inditex?

Las acciones de Inditex sufren y los inversores ven el conflicto en Oriente Medio como un problema para la empresa. Más allá de las ventas en la región, que la compañía no reporta directamente, es la logística lo que preocupa. Según dijo la directiva en la conferencia de analistas de esta misma semana, si bien al principio del conflicto se cerraron algunas tiendas de la región, ya se ha reestablecido algo más de normalidad. No descartamos que vuelvan a haber cierres, pero dependerá de como avanza el conflicto.

En cuanto a los costes del transporte, tenemos que tener en cuenta que uno de los puntos fuertes de Inditex es la logística y su capacidad para que las tiendas reciban la ropa con mucha velocidad. Por tanto, el coste del transporte es fundamental para mantener los costes totales controlados. El despunte de los precios del petróleo hace que esto pueda llegar a ser más complicado.

Sin embargo, la compañía confirmó en la conferencia de analistas que sigue manteniendo su previsión para el margen bruto, estimando que se mantendrá estable. De hecho, hay que recordar que Inditex frecuentemente produce cerca de sus principales regiones de venta, lo que reduce así la frecuencia de largos trayectos. Por tanto, parece que la directiva no está tan preocupada por los costes del transporte, o al menos piensa que el conflicto no durará lo suficiente como para que impacte en sus márgenes.

En cualquier caso, los inversores castigan a las compañías expuestas y a medida que el conflicto avanza empiezan a ver un escenario en el que la guerra dura más de lo que en un principio se esperaba.

Las acciones de Inditex caen un 8% en este 2026.