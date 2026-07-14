- El repunte de las acciones de Indra
- El motor de la Defensa y el adelanto de objetivos
- El repunte de las acciones de Indra
- El motor de la Defensa y el adelanto de objetivos
Las acciones de Indra están subiendo hoy más de un 3% después de que una casa de análisis le haya subido su precio objetivo. Recordemos que Indra está teniendo un año bastante convulso y que no termina de teñirse de verde. ¿Qué está pasando con Indra?
Las acciones de Indra tras recibir una nueva recomendación
La reciente y severa corrección en la cotización de las acciones de Indra ha reabierto el apetito de los inversores. En esta ocasión, ha sido Morgan Stanley quien ha mejorando de forma notable su postura sobre la compañía, elevando su recomendación a sobreponderar y fijando un nuevo precio objetivo de 70 euros por acción, lo que representa un incremento del precio objetivo del 16,6%. Además, desde los precios actuales esto representa un potencial de subida del 44%.
El motor de la Defensa y el adelanto de objetivos
El optimismo del banco estadounidense no se debe solo al abaratamiento de las acciones de Indra, sino a que según ellos el mercado está infravalorando el volumen de pedidos militares en España. Se prevé que el gasto nacional en equipamiento de defensa prácticamente se duplique para el final de la década, impulsado por planes de modernización institucional valorados en 34.000 millones de euros.
Recordemos que Indra es la empresa española a través de la cual se van a canalizar la mayor parte de inversiones del estado español en el sector defensa. Por tanto, está expuesta tanto a los incrementos de gasto como a los recortes. Esto probablemente genere volatilidad en el valor, ya que como hemos visto recientemente, también existe la posibilidad de que haya proyectos que finalmente no se ejecuten. De hecho, pensamos que esta posibilidad se ha comenzado a descontar por el mercado después de que a nivel europeo ya hayamos tenido dos grandes fracasos. Y por ello las acciones de Indra están teniendo un año muy errático.
Las acciones de Indra caen un 2% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de Indra?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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