Las acciones de Indra fluctúan durante la mañana entre las seis más bajistas del Ibex 35. La corrección en los títulos de la empresa de defensa es leve, del 0,6%, por lo que no parece un motivo de gran preocupación para sus inversores. Sin embargo, este es uno de esos casos en los que no hay mal que por bien no venga, ya que este retroceso de debe al descuento de su próximo dividendo. Los accionistas de Indra percibirán pasado mañana un dividendo de 30 céntimos por acción, el cual se está descontando hoy.

Las acciones de Indra descuentan dividendo

En concreto, Indra repartirá un dividendo de 0,3 euros brutos por título, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 0,57%. La fecha de pago de este dividendo es pasado mañana, el jueves 9 de julio, y hoy las acciones de Indra cotizan bajo la condición de la fecha ex-dividendo, lo que significa que cualquier inversor que adquiera hoy títulos de la firma ya no tendrá derecho a percibir este abono.

En estos momentos, las acciones de Indra bajan un 0,6%, por lo que se puede afirmar que, si la compañía no descontase su dividendo, cotizaría plana hoy.

Tras firmar un 2025 espectacular en el que llegó a colocarse como una de las empresas más destacadas del selectivo nacional, las acciones de Indra repuntan un 7,4% en este convulso 2026, en el que la firma ha llegado a cambiar de CEO y ha visto cómo su fusión con EM&E quedaba paralizada. Recientemente, además, Indra se ha visto afectada por la cancelación de varios iniciativas clave del sector de defensa europeo: el proyecto de la fragata F126 alemán y el proyecto FCAS para el caza europeo, lo que le llevó a encadenar varias sesiones en negativo.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Indra?

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