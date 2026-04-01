Las acciones de Indra se desplomaban un 4% después de conocerse la noticia, aunque parece que recuperan algo de fuerza a medida que avanza la tarde. El motivo es claro: Ángel Escribano, presidente de la compañía, dimitirá esta tarde, según diversos medios españoles.

Las consecuencias de la dimisión de Escribano para las acciones de Indra

Después de un largo culebrón entre el gobierno de España y Ángel Escribano, finalmente el presidente de Indra dimitirá esta tarde. Pedro Sánchez lo colocó en la presidencia de la compañía hace apenas un año y desde entonces Indra había despegado como un cohete tanto en bolsa como en los ingresos de su segmento de defensa. En parte, esto se debía a que el gobierno español había elegido a Indra como la empresa líder a través de la cuál canalizar las inversiones en defensa de nuestro país.

Sin embargo, pensamos que el mercado tenía en buena estima a Escribano y su marcha pondrá un alto escrutinio a su sucesor y a los próximos pasos del gobierno español. La incertidumbre política no es una aliada de las buenas inversiones y el mercado lo sabe. Por ello, esta marcha podría penalizar a las acciones de Indra durante un tiempo hasta que se aclare de nuevo si el liderazgo de la compañía está asegurado y no dependerá de los vaivenes políticos.

Las acciones de Indra caen un 5% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

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