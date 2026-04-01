- Las consecuencias de la dimisión de Escribano para las acciones de Indra
- La incertidumbre política no ayuda a Indra
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Las acciones de Indra se desplomaban un 4% después de conocerse la noticia, aunque parece que recuperan algo de fuerza a medida que avanza la tarde. El motivo es claro: Ángel Escribano, presidente de la compañía, dimitirá esta tarde, según diversos medios españoles.
Las consecuencias de la dimisión de Escribano para las acciones de Indra
Después de un largo culebrón entre el gobierno de España y Ángel Escribano, finalmente el presidente de Indra dimitirá esta tarde. Pedro Sánchez lo colocó en la presidencia de la compañía hace apenas un año y desde entonces Indra había despegado como un cohete tanto en bolsa como en los ingresos de su segmento de defensa. En parte, esto se debía a que el gobierno español había elegido a Indra como la empresa líder a través de la cuál canalizar las inversiones en defensa de nuestro país.
Sin embargo, pensamos que el mercado tenía en buena estima a Escribano y su marcha pondrá un alto escrutinio a su sucesor y a los próximos pasos del gobierno español. La incertidumbre política no es una aliada de las buenas inversiones y el mercado lo sabe. Por ello, esta marcha podría penalizar a las acciones de Indra durante un tiempo hasta que se aclare de nuevo si el liderazgo de la compañía está asegurado y no dependerá de los vaivenes políticos.
Las acciones de Indra caen un 5% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de Indra?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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